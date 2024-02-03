鄭鴻威被控詐團律師應援團 台南資深律師曝對他印象
台南律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體回傳偵查內容，再由鄭傳交付給詐騙首腦掌握辦案進度涉洩密，昨遭聲押禁見。消息傳出後，多數律師對他印象不深，資深律師語重心長說，年輕人應珍惜羽毛才對。
鄭鴻威政大法律系畢業，2018年底加入台南律師公會執業，資歷5年多，不少律師聞訊後對他印象不深刻，直說是個年輕人，也有律師坦稱乍見後印象不好，他甚至派助理出庭，這對當事人來說不夠尊重。更有律師直言，「律師這個行業喔，不能太愛錢…」，不然很容易為新台幣出賣自己的良知。
事實上，他承接案件不乏詐欺、洗錢等相關案件，其中重大矚目的案件即是台南安平幫派火併釀兩死，他為綽號「蝦米」地方蔡秉逸手下曾、余兩共犯辯護，唯在訴訟期間解除委任關係。
然而，彰化地院去年間審理詐欺集團2名車手違反組織犯罪防制條例等案件中，在車手扣案行動電話內，存有集團發給教戰守則，即提到「鄭鴻威」。
判決指出，教戰守則內容包含提醒集團取款車手如何應對「客戶」，要求服裝儀容，上門前記得檢查工作證及收據是否正確，若遇到警察詢問時，如何應對，以及如果遭警察逮捕帶至警局時，「若警察持續刁難一律保持沈默，並等律師到場協助（律師：鄭鴻威，電話0000000000）!!!電話詳記！律師是人員親人的朋友」。
其中也提到被告於移審接押訊問時供稱：「（法官問：偵查中的辯護人律師是否是你自己委任？）律師只有跟我說是我哥哥或是我媽媽請的，律師說是鄭鴻威律師轉介的」，審理時供稱「律師跟我講說是家人幫我請的…但實際上不是我哥哥、媽媽請的律師」。
由於判決書中點出與詐騙集團配合的多位律師姓名，及律師應援團的操作手法，在本案爆發後，發現不少雷同之處。
律師也認為業界良莠不齊，但此事對律師的信賴是個打擊，依法請領律師證書者，因涉犯最重本刑5年以上之貪汙、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，經檢察官提起公訴，法務部得停止審查其申請。經犯罪行為經判刑確定，應付懲戒，律師懲戒委員會得命其停止執行職務2月以上2年以下，或除名等懲戒處分。
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