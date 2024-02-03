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3律師與詐團串謀涉洩密檢察官聲押 法官漏夜審查
鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等律師由鄭牽線，擔任詐騙集團「車手」辯護人，於羈押庭前閱卷後，涉將偵查機密洩露給詐欺集團；檢調前天搜索、約談聲押鄭等3人，台北地院昨晚8時許起漏夜開庭，預計今天凌晨裁定才會出爐。
檢調查出，鄭鴻威等人陪同詐騙案「車手」接受偵訊，涉嫌向法院調閱聲押卷證，再透過通訊軟體將偵訊內容回報給詐團運用。
台北地檢署前天指揮調查局12路搜索，複訊後依加重詐欺、洗錢、洩密、組織犯罪等罪將鄭、楊、李3人聲押禁見。
另外，律師林聰豪以45萬元交保、律師張作詮以30萬元交保，朱姓律師訊後請回。
檢調調查，2023年8月至9月間，台北地檢署偵辦詐團案件，鄭鴻威接受詐團委任，替詐團「車手」辯護，再牽線給同業，事後爆發律師洩漏偵查秘密給詐團的「案外案」，檢調前天赴台北、台中、桃園及台南搜索，查處律師違法刑責。
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