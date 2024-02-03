打詐破功 3律師洩密掩護詐團遭聲押

律師涉詐愈來愈多。情境示意圖／Ingimage授權 執業律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查內容，再由鄭傳交付給詐騙首腦掌握辦案進度，調查局前天大規模搜索十二處律師住居所與辦公室，約談六名律師到案，檢方認定鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，且有串滅證之虞，昨天向法院聲押禁見。

另外，同案約談律師林聰豪四十五萬交保，張作詮卅萬交保，朱一品請回。據調查，六名律師各自在台南、台北、桃園及台中等地不同事務所執業，由鄭鴻威曾接受詐騙集團委任辯護，再引介詐騙車手案給五名學弟妹，替車手辯護。

全案緣起於彰化地院在審理一起詐欺車手案件時，法官發現被告周芃逸扣押行動電話內，存有詐團教戰守則，內容包含車手若遭警察逮捕帶至警局時，「若警察持續刁難一律保持沉默，並等律師到場協助（律師：鄭鴻威，電話0000000000）電話詳記！」

法官還發現，另名被告詹崴丞的辯護人官厚賢律師，表面上是詹母委任，其實是鄭鴻威轉介，詹崴丞向法官供稱，「官厚賢律師跟我講說是家人幫我請的，實際上不是我哥哥、媽媽請的」，法官認為不單純，提醒檢方留意。

檢察官查訪詹崴丞母親，詹母說兒子羈押後，有兩名不同的律師向她報價，但價格太高，她無力負擔，根本沒委任律師，檢方懷疑詐團首腦透過鄭鴻威安排律師，藉此打探偵查內容，並監控車手有無供出上游，暗中立案追查。

據了解，北檢在偵辦一起投資理財詐欺案時，逮捕相關車手並聲押，結果從車手的手機中，發現李明潔及楊雅涵等律師趁著陪偵機會，記錄檢察官訊問筆錄內容，或藉聲押庭閱卷時，影印或翻攝卷證資料後，傳送偵查內容給鄭鴻威，再由鄭鴻威傳給詐團首腦，協助幕後主嫌成功逃過法網，檢方正溯源追查詐團首腦。

律師涉詐愈來愈多，包括「模範生律師」王晨桓捲ＡＣＥ詐騙被押，全國律師聯合會聲明指出，請執法單位將事證移交律師懲戒委員會，追究懲戒事宜。