20刀砍死小舅被國民法官判15年8月刑 上訴想精神鑑定...下場未必好
男子錢韻丞被控因常被同住的52歲劉姓小舅叨念找工作、搬出去，前年耶誕夜雙方又口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判他15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，錢羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭，因錢聲請具保停止羈押去年底才遭駁回，今未多表示意見。
劉姓小舅的女兒為了解訴訟程序、卷證資料，適時向法院陳述意見，援引刑事訴訟法聲請參與訴訟，高院1月18日裁准。
檢方起訴內容指出，錢韻丞（28歲）前年12月24日晚間因關燈問題與劉姓小舅發生爭吵，憤而回房拿出切肉刀。錢雙手戴上布手套，再將刀以黑色膠帶纏繞在手上，步出房門朝小舅砍、刺20刀致死。這把刀被砍到刀刃彎曲，刀尖也斷裂。
桃院審理時，檢察官李信龍引用清代文人紀曉嵐「但見生者之可憫，不見死者之可悲」盼將錢判處無期徒刑。
本件為桃園地院第一件國民法官案，合議庭認為錢韻丞朝小舅致命部位刺砍20刀以上，刀刃彎曲、刀尖斷裂，手法凶殘，犯後雖請母親叫救護車而符合自首要件，但他沒嘗試施救，且是在外公和母親面前殺人，不依刑法第59條規定減刑。合議庭審酌，犯罪主因是電燈未關，但錢早就不滿小舅長期對他言語暴力、肢體衝突，是因積怨釀成；考量他無前科、無穩定工作，生活多以自身為中心，審理最後一天才對到庭的表姊道歉，判他15年8月刑。
一審判決後，檢方和錢韻丞皆上訴。檢方認為錢不符合自首減刑要件，也針對量刑上訴；錢則表示他原本有工作，並非長期無業，且當時已請救護人員救援，他沒救護專業，不能說他不救人。
二審準備程序時，錢韻丞聲請鑑定案發時的精神狀況，但依國民法官法精神，這應在第一審時就聲請調查，等到第二審再提出，也令法官為難。
因台中黃姓男業務殺害拒絕他告白的施姓男子，黃的委任律師聲請司法精神鑑定及量刑鑑定，鑑定結果黃患亞斯伯格自閉症及憂鬱疾患，但一審遭重判無期徒刑、褫奪公權終身。法界人士認為有些人以為精神鑑定將對被告有利，實務上並非如如此，錢韻丞一審處15年8月徒刑，檢方也上訴，屆時改判未必能減刑。
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