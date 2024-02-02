快訊

邊聽劇、邊讀書 勞逸結合讓她考取監所管理員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20刀砍死小舅被國民法官判15年8月刑 上訴想精神鑑定...下場未必好

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子錢韻丞被控因常被同住的52歲劉姓小舅叨念找工作、搬出去，前年耶誕夜雙方又口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判他15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，錢羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭，因錢聲請具保停止羈押去年底才遭駁回，今未多表示意見。

劉姓小舅的女兒為了解訴訟程序、卷證資料，適時向法院陳述意見，援引刑事訴訟法聲請參與訴訟，高院1月18日裁准。

檢方起訴內容指出，錢韻丞（28歲）前年12月24日晚間因關燈問題與劉姓小舅發生爭吵，憤而回房拿出切肉刀。錢雙手戴上布手套，再將刀以黑色膠帶纏繞在手上，步出房門朝小舅砍、刺20刀致死。這把刀被砍到刀刃彎曲，刀尖也斷裂。

桃院審理時，檢察官李信龍引用清代文人紀曉嵐「但見生者之可憫，不見死者之可悲」盼將錢判處無期徒刑。

本件為桃園地院第一件國民法官案，合議庭認為錢韻丞朝小舅致命部位刺砍20刀以上，刀刃彎曲、刀尖斷裂，手法凶殘，犯後雖請母親叫救護車而符合自首要件，但他沒嘗試施救，且是在外公和母親面前殺人，不依刑法第59條規定減刑。合議庭審酌，犯罪主因是電燈未關，但錢早就不滿小舅長期對他言語暴力、肢體衝突，是因積怨釀成；考量他無前科、無穩定工作，生活多以自身為中心，審理最後一天才對到庭的表姊道歉，判他15年8月刑。

一審判決後，檢方和錢韻丞皆上訴。檢方認為錢不符合自首減刑要件，也針對量刑上訴；錢則表示他原本有工作，並非長期無業，且當時已請救護人員救援，他沒救護專業，不能說他不救人。

二審準備程序時，錢韻丞聲請鑑定案發時的精神狀況，但依國民法官法精神，這應在第一審時就聲請調查，等到第二審再提出，也令法官為難。

因台中黃姓男業務殺害拒絕他告白的施姓男子，黃的委任律師聲請司法精神鑑定及量刑鑑定，鑑定結果黃患亞斯伯格自閉症及憂鬱疾患，但一審遭重判無期徒刑、褫奪公權終身。法界人士認為有些人以為精神鑑定將對被告有利，實務上並非如如此，錢韻丞一審處15年8月徒刑，檢方也上訴，屆時改判未必能減刑。

男子錢韻丞被控因常被同住的劉姓小舅叨念，要他去找工作、搬出去，2022年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，因羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子錢韻丞被控因常被同住的劉姓小舅叨念，要他去找工作、搬出去，2022年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，因羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭。資料照片。記者王宏舜／攝影

國民法官 自首

延伸閱讀

父涉賄一審當選無效 花蓮議員林源富上訴逆轉勝保住資格

「借竅驅魔案」媒體汙染國民法官心證？法院：制度可避免

台版柬埔寨今宣判！不想辜負人民期待 台中檢察官拚盡120％精力坦言「虛脫」

呈現國民法官案有眉角！檢察官濃縮上千頁資料製作簡報 引賈伯斯「這句名言」

相關新聞

多名律師知法犯法勾結詐騙集團 全國律師聯合會發聲明要懲戒

「模範生律師」建業法律事務所長王晨桓是ACE詐騙首腦，被法院裁定羈押禁見，另鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等6名律師也洩漏偵訊內...

20刀砍死小舅被國民法官判15年8月刑 上訴想精神鑑定...下場未必好

男子錢韻丞被控因常被同住的52歲劉姓小舅叨念找工作、搬出去，前年耶誕夜雙方又口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院...

郭璽不滿被指「軍火商」怒求償300萬元 法院判尹乃菁免賠理由曝光

海軍前顧問郭璽不滿媒體人尹乃菁去年在節目中指新華荷公司代理直布羅陀公司，得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商...

SBL假球簽賭案遭起訴！柯旻豪曝妻流產求交保沒用 確定在看守所過年

士檢偵辦SBL假球簽賭案，偵結起訴球員、助教、球員友人等15人，昔獲選MVP的前球員柯旻豪先前因犯後態度消極遭法院收押，...

網站上販售鯊魚劍！涉違反野生動物保育法 2男惹禍上身被判刑

海洋保育署與海巡署偵防分署台南查緝隊等2021年3月在台中宗教用品店查獲鯊魚劍100支及鋸鰩吻部牙齒624顆，檢方認紀姓...

為工作績效偽造筆錄！北市刑警向桃園院檢「騙票」 今遭起訴

台北市刑警大隊之前負責毒品查緝業務的56歲偵查佐王彥仁，2年前受理冷姓男子分別檢舉于姓、呂姓等6人疑似販賣毒品案，明知檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。