商場接管掀波 NET告基市長強盜

主富服裝公司（NET）昨天到基隆地檢署提告，主張擁有2至4樓建物產權，點交不合法，以優勢警力強行換鎖，控告市長謝國樑等人強盜等罪。記者游明煌／攝影

市府昨表示，2月1日0點開始點交東岸停車場地上1樓至4樓，主要是因原ROT營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將該區域的土地、建築物及相關設備（施）等產權依契約交回，但市府擁有商場所有權，不是「無故」侵入「他人」不動產，完全沒有侵入他人建築物的刑事問題。

市府說明，市府於張貼公告後正當行使公權力，收回該區域產權，並一併點交給新ROT營運商微風公司。當天點交時，大日公司代表雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回自己的產權。

市府表示，主富公司告強盜罪、竊占罪或強制罪等，從主觀犯意或是客觀行為看，都不符合法律構成要件，公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將提供一切必要的法律協助。