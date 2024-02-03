聽新聞
test
0:00 / 0:00

商場接管掀波 NET告基市長強盜

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

主富服裝公司（NET）昨天到基隆地檢署提告，主張擁有2至4樓建物產權，點交不合法，以優勢警力強行換鎖，控告市長謝國樑等人強盜等罪。記者游明煌／攝影
主富服裝公司（NET）昨天到基隆地檢署提告，主張擁有2至4樓建物產權，點交不合法，以優勢警力強行換鎖，控告市長謝國樑等人強盜等罪。記者游明煌／攝影

市府昨表示，2月1日0點開始點交東岸停車場地上1樓至4樓，主要是因原ROT營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將該區域的土地、建築物及相關設備（施）等產權依契約交回，但市府擁有商場所有權，不是「無故」侵入「他人」不動產，完全沒有侵入他人建築物的刑事問題。

市府說明，市府於張貼公告後正當行使公權力，收回該區域產權，並一併點交給新ROT營運商微風公司。當天點交時，大日公司代表雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回自己的產權。

市府表示，主富公司告強盜罪、竊占罪或強制罪等，從主觀犯意或是客觀行為看，都不符合法律構成要件，公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將提供一切必要的法律協助。

NET 停車場 微風 提告 謝國樑

延伸閱讀

榮耀號郵輪基隆母港 今年暢旺估56萬人次遊客翻倍去年

點交東岸商場掀議…NET提告市長、官員強盜 基市府回應了

微風接管東岸商場掀波！大批警力點交換鎖…NET告基隆市長強盜

影／基隆往沖繩...地中海榮耀號外籍旅客落海獲救 郵輪4日將返基港

相關新聞

SBL假球簽賭起訴15人 柯旻豪續押

ＳＢＬ去年爆出打假球簽賭案，檢警查出多名裕隆球員、助理教練涉在第廿屆賽事中簽賭至少十八場，其中七場更有球員藉場上表現即時...

SBL假球案／涉詐賭球員 壓哨3分球賺38萬元

ＳＢＬ打假球簽賭案「控分」詐賭手法曝光，檢方過濾出去年有七場比賽涉球員操作，不僅放水拉近比分，必要時甚至豪賭壓哨三分球，...

商場接管掀波 NET告基市長強盜

微風集團2月起接手營運基隆東岸廣場，基隆市政表明1月31日已完成資產點交，但原負責商場營運的主富服裝公司（NET）昨到基...

3律師與詐團串謀涉洩密檢察官聲押 法官漏夜審查

鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等律師由鄭牽線，擔任詐騙集團「車手」辯護人，於羈押庭前閱卷後，涉將偵查機密洩露給詐欺集團；檢調前天...

20刀砍死小舅被國民法官判15年8月刑 上訴想精神鑑定...下場未必好

男子錢韻丞被控因常被同住的52歲劉姓小舅叨念找工作、搬出去，前年耶誕夜雙方又口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院...

多名律師知法犯法勾結詐騙集團 全國律師聯合會發聲明要懲戒

「模範生律師」建業法律事務所長王晨桓是ACE詐騙首腦，被法院裁定羈押禁見，另鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等6名律師也洩漏偵訊內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。