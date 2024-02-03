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商場接管掀波 NET告基市長強盜
市府昨表示，2月1日0點開始點交東岸停車場地上1樓至4樓，主要是因原ROT營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將該區域的土地、建築物及相關設備（施）等產權依契約交回，但市府擁有商場所有權，不是「無故」侵入「他人」不動產，完全沒有侵入他人建築物的刑事問題。
市府說明，市府於張貼公告後正當行使公權力，收回該區域產權，並一併點交給新ROT營運商微風公司。當天點交時，大日公司代表雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回自己的產權。
市府表示，主富公司告強盜罪、竊占罪或強制罪等，從主觀犯意或是客觀行為看，都不符合法律構成要件，公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將提供一切必要的法律協助。
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