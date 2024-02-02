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年前限定「自摸就送佛跳牆」 桃市棋牌社逮38名賭客

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市某家棋牌社涉嫌掛羊頭賣狗肉以合法掩護非法，推出農曆年前限定的「自摸10台以上、含連莊就送佛跳牆1份」為噱頭，吸引眾多賭客上門，其實私底下則是讓賭客「籌碼換現金」，桃園市桃園警分局據報展開監控，昨晚見時機成熟，前往查緝，當場逮獲藍姓負責人和沈姓工作人員，以及現場38名賭客，警詢後全案依賭博及違反社會秩序維護法送辦。

桃園分局表示，桃園區這家棋牌社表面上是家競技麻將館，私下卻是供人聚賭謀取暴利，初步調查，這家棋牌社幕後老闆涉嫌僱請初入社會的新鮮人擔任現場負責人，為掩人耳目利用競賽麻將棋牌社名義開設賭場，賭客們入場前必需加入會員，經過層層過濾，似乎為了規避查緝；除了推出年前限定「自摸就送佛跳牆」活動外，更是讓賭客以「1：1兌換現金」，待賭客「打完兩將」，便可至店後隱密處結算籌碼換現金。

桃園分局接獲線報，配合「清源專案3.0工作」成立專案小組，積極布建情資及蒐證後，日前向桃園地方法院聲請搜索票，昨晚間8點30分見時機成熟，一舉進行查緝，現場帶回21歲藍姓負責人、29歲沈姓工作人員及賭客等40人，查扣不法所得萬餘元、12萬餘點的籌碼一批、麻將賭具數副，全案依法偵辦。

警方重申，為提供民眾安全、宜居生活環境，將持續嚴密掃蕩賭場，展現取締決心，任何桌遊、麻將館以合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉等方式變相從事賭博行為絕對嚴加取締，並依規定報請第三方警政裁處停止營業並撤銷商業登記執照，相關業者切勿以身試法。

桃園市區某棋牌社涉嫌以合法掩護非法，私下供人聚眾賭博，籌碼兌現金，推出年前限定的「自摸就送佛跳牆」吸引賭客上門，桃市桃園警分局經多日蒐證後，昨晚一舉逮獲藍姓負責人、沈姓工作人員及38名賭客，查扣不法所得萬餘元、12萬餘點的籌碼一批、麻將賭具數副，全案依法偵辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市區某棋牌社涉嫌以合法掩護非法，私下供人聚眾賭博，籌碼兌現金，推出年前限定的「自摸就送佛跳牆」吸引賭客上門，桃市桃園警分局經多日蒐證後，昨晚一舉逮獲藍姓負責人、沈姓工作人員及38名賭客，查扣不法所得萬餘元、12萬餘點的籌碼一批、麻將賭具數副，全案依法偵辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市區某棋牌社涉嫌以合法掩護非法，私下供人聚眾賭博，籌碼兌現金，推出年前限定的「自摸就送佛跳牆」吸引賭客上門，桃市桃園警分局經多日蒐證後，昨晚一舉逮獲藍姓負責人、沈姓工作人員及38名賭客，查扣不法所得萬餘元、12萬餘點的籌碼一批、麻將賭具數副，全案依法偵辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市區某棋牌社涉嫌以合法掩護非法，私下供人聚眾賭博，籌碼兌現金，推出年前限定的「自摸就送佛跳牆」吸引賭客上門，桃市桃園警分局經多日蒐證後，昨晚一舉逮獲藍姓負責人、沈姓工作人員及38名賭客，查扣不法所得萬餘元、12萬餘點的籌碼一批、麻將賭具數副，全案依法偵辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市區某棋牌社涉嫌以合法掩護非法，私下供人聚眾賭博，籌碼兌現金，桃市桃園警分局經多日蒐證後，昨晚一舉逮獲藍姓負責人、沈姓工作人員及38名賭客，查扣不法所得萬餘元、12萬餘點的籌碼一批、麻將賭具數副，全案依法偵辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市區某棋牌社涉嫌以合法掩護非法，私下供人聚眾賭博，籌碼兌現金，桃市桃園警分局經多日蒐證後，昨晚一舉逮獲藍姓負責人、沈姓工作人員及38名賭客，查扣不法所得萬餘元、12萬餘點的籌碼一批、麻將賭具數副，全案依法偵辦。記者陳恩惠／翻攝
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