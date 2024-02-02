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助買家安裝安博機上盒APP 光華商場業者判刑4月

中央社／ 新北2日電

圓陽科技公司陳姓負責人與時任賴姓、鄭姓員工被控在光華商場門市推銷安博盒子時，指導、協助消費者安裝侵害著作權的APP。新北地院今天依違反著作權法判陳姓負責人4月徒刑。

此外，賴姓、鄭姓前員工也依共同犯著作權法侵害著作權罪，各處拘役30日與20日，陳姓負責人等3人皆得易科罰金，圓陽科技公司遭處罰金新台幣10萬元，全案可上訴。

全案緣於，台灣安博公司黃姓負責人等人與中國盜版侵權業合作，透過機上盒播映72家公司頻道視聽著作，全案新北地院定於2月底宣判；檢方另查出圓陽科技公司涉案。

此案因藝人「黑人」陳建州於民國110年間使用機上盒觀看侵權的影視內容，引起社會高度關注。

新北地院判決書指出，圓陽科技有限公司陳姓負責人與時任賴姓店長、鄭姓店員於民國108年至110年間在光華商場門市推銷安博盒子時，指導、協助購買安博機上盒的消費者安裝「UBTV」及「UBLIVE」等APP，讓消費者使用安博機上盒時能透過這些APP觀看相關頻道節目，侵害著作權。

新北地院法官認為，3人侵害著作財產權數量眾多，且至今尚未與原告達成和解。審酌陳姓負責人及圓陽科技公司是安博機上盒授權經銷商買斷貨物、自負盈虧，賴姓、鄭姓前員工是受僱者，屬犯罪階層最末端角色，且3人均坦承犯行，因此做出上述判決。

安博盒子 新北 消費者

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