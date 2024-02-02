彰化男開賓士、BMW卻積欠30多萬元罰鍰 遭查封才乖乖分期繳

彰化縣二水鄉洪姓男子拒繳拒絕酒測及超速罰鍰，累欠達30多萬元，被移送行政執行署彰化分署，執行人員最近清查發現，他名下有BMW、賓士等名車，隨即執行查封，洪男家人才同意願意先行繳現金10萬元，其餘欠款分期繳納。

執行署彰化分署指出，洪男去年在台北市駕駛時，行經警方設有告示執行酒測所，他卻不依指示停車接受稽查，遭裁罰18萬元，他另有使用牌照稅和超速、不繳國道通行費等罰鍰，累計積欠30萬餘元，洪收到處分書後，仍未主動繳納，經監理及稅務單位移送彰化分署強制執行。

執行人員清查發現，洪男名下不動產都設有高額抵押，無執行實益，經扣押洪男存款、薪資後，卻無足額徵起，只得積極尋找洪男及他名下車輛行蹤，發現他名下有BMW、賓士等名車。

執行人員指出，執行人員到洪的戶籍地查訪，並未尋獲車輛及洪男行蹤，執行人員鍥而不捨，擇日再探，終於發現他名下賓士車的蹤跡，隨即予以查封。洪男的兒子隨後表示，車輛目前是他在使用，懇求勿拖吊，願意先行繳納現金10萬元，其餘欠款分期繳納。