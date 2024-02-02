藉「領錢」為由…她丟下出生2天女兒落跑 桃園地院判決出爐

曾姓女子2年前4月間，入住桃市桃園區某汽車旅館時突然產女，119救護員送往鄰近醫院治療看護，2天後的上午曾女以「我要出去領錢」為由落跑，將女兒丟在醫院內，志工聯繫不上報警處理，曾女逃逸直到去年才落網，桃園地院日前審結，將曾女依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄罪，判處徒刑8月，本案可上訴。

判決事實指出，曾女2022年4月19日下午4點在桃園市桃園區某汽車旅館產下女兒，經救護人員送醫治療，詎料，曾女明知女兒才出生35小時，不到2天，竟基於遺棄兒童犯意，於同年月21日上午10時55分，向醫院櫃檯服務人員表示欲外出領錢，逕行離開醫院後，就再也沒有回到醫院，經社工聯繫曾女未果，故將女嬰交由桃園市政府予以安置。

法官審酌，被告曾女明知女兒是名剛出生不到2天的幼嬰，正值仰賴生母在旁養育及照顧之際，竟逕自將女兒遺棄在醫院內，從此音訊全無，未曾至醫院探詢女兒狀況，所為應予非難；考量曾女將女兒棄置於醫院，尚未使女嬰立即遭受重大危害的犯罪手段，犯後坦承犯行之態度、前無刑事犯罪紀錄等品行，以前法院審理中自述的智識程度及生活狀況等一切情狀，量處主文之刑。