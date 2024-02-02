選前冒名宜蘭地檢署假圖卡案 1男1女投案了各5萬元交保

宜蘭選前沸沸揚揚的「冒名地檢署假圖卡案」傳出新進展，29歲楊姓男子與24歲李姓女子昨天下午投案，依涉犯選罷法與偽造文書等罪列為被告，晚間各以5萬元交保。據了解，2人曾是民進黨立委陳俊宇競總人員，不過製作圖卡是個人行為與競總無涉；陳俊宇則表示尊重司法調查。

宜蘭選前有帳號在不同的LINE群組轉傳「抓到賄選，宜蘭縣溪南某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查」，並標註「圖片：宜蘭地檢署」。地檢署證實為假訊息，已立案調查，1月11日請民進黨部葉姓女子、臨時助理游姓女子到案說明，2人只是將帳號拉入群組，對假圖卡不知情，訊後無保請回。

檢警調選後持續追蹤本案，並循線縮小鎖定範圍。據悉，早被鎖定的楊男與李女昨天下午向宜蘭縣調查站投案，調查站移往宜蘭地檢署複訊，2人皆列涉犯總統副總統選罷法意圖使人不當選、偽造文書罪嫌被告，晚間各以5萬元交保候傳。

據了解，楊男與李女都曾是陳俊宇競總人員，後期離開。2人聽到傳聞稱藍營助理被抓到賄選，基於支持者的立場，由楊男製作圖卡，李女以持有的2個帳號轉發，不知道此事已嚴重違法；競總並未參與假圖卡的製作，也沒有審核過該圖卡。