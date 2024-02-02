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撞爛學員280萬元Toyota SUPRA跑車 賽車教練判賠近半輛車

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

王姓賽車教練前年在麗寶賽車場駕駛邱姓學員花280萬元購買的Toyota SUPRA跑車，未料轉彎時自撞，邱提告求償維修、價值減損等費用共計207萬餘元，台北地方法院判王應賠償126萬餘元，可上訴。

邱提告主張，他和王2022年4月底組隊參加麗寶賽車場舉辦的「STS超級房車全國系列賽」，並以邱的Toyota SUPRA跑車參賽，未料同年月29日練習時間，王因操作不慎，轉彎時自撞，造成跑車多處毀損，保險桿、大燈、引擎蓋、氣囊、方向盤等皆需全部換新、修繕。

邱指出，他支出維修費75萬餘元，且車輛經鑑定交易價值減損金額為18萬元，加上車輛維修期間無法使用，總共要求王賠償207萬2458元。

王反駁，跑車本身煞車盤面早已嚴重毀損，且後輪使用錯誤的來令片，前輪來令片也龜裂嚴重，顯然邱在向林姓男子買車時車輛已有諸多瑕疵，無法作為比賽或練習賽使用。

王指出，他在練習時間駕駛2圈，發現煞車有問題，煞車行程特別長，但林沒有改善車輛，他認為事故發生不是自己造成的，他已盡自身專業將損害降到最低，並認為維修費用過高。

台北地院指出，邱以280萬元購買Toyota SUPRA跑車，成交後王擔任教練，帶領邱參加比賽，而林是練習賽當天於麗寶賽車場交車；根據事故現場的照片，地上煞車痕跡深，可見王駕車當下曾重踩煞車，且煞車仍有作用。

法院根據林作證說法，認為是王推薦邱向林購買跑車，且跑車原先就是林的比賽車，因此並無不適合作為比賽；再者，當天是王先下場練習2圈，再由邱練習2圈，之後再換王而發生事故，若車輛確實一開始就有問題，王身為教練應阻止邱下場，又為何仍交給邱接手？故不採信王的說詞，判決王應賠償126萬4958元。

王姓賽車教練前年在麗寶賽車場駕駛邱姓學員花280萬元購買的Toyota SUPRA跑車，未料轉彎時自撞，邱提告求償207萬餘元，台北地方法院判王應賠償126萬餘元。圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
王姓賽車教練前年在麗寶賽車場駕駛邱姓學員花280萬元購買的Toyota SUPRA跑車，未料轉彎時自撞，邱提告求償207萬餘元，台北地方法院判王應賠償126萬餘元。圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

提告 教練 跑車

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