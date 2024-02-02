爭親權擺爛都交給律師？士院法官說重話：夫妻務必親自讀裁定書

士林地院家事庭法官王昌國審理一離婚案，男方聲請暫時處分，法官裁定妻子在訴訟撤回、調解成立、判決終結前，得依規定的時間與方式和兒子會面。裁定中，法官劈頭就要雙方「親自閱讀」，提醒不要認為有請律師或自認「看不懂」，就不看裁定書，訴訟落幕後陪在孩子身邊的是雙親而非法官或律師，不要只是跟律師說「跟我講結論就好」。

法官表示，法院可以理解不少當事人因為有請律師為代理人，加上自己認為看不懂法院的文書，在收到任何的法院文書「都叫律師看，請律師解釋」，甚至根本不看的也大有人在。

但法官認為暫時處分涉及離婚及親權事件，且裁定內容對話的對象是雙方，而不是律師，其中的許多事件，雙方都有親自參與，更重要的是涉及孩子，法院及律師的任務不是陪伴孩子，事件落幕後，能陪在孩子身邊的就只有父母，不是法官、律師。如何教養孩子和實踐友善父母，雙方責無旁貸，因此法官請雙方務必「親自閱讀」，而不是只跟律師說「我不要看、你跟我講結論就好、你幫我寫書狀就好」。

法官也提醒，如果開庭時雙方對裁定內容一問三不知，有可能會受到不利益的認定，特別請代理人轉知當事人本人。

近來多起名人爭奪親權或跨國爭訟，讓越來越多人關切親權議題，許多當事人卻認為已經花錢請了律師，「就交給律師去處理」，自己反倒像旁觀者。

本案源於一對2014年結婚的夫妻鬧離婚，士院去年12月28日判決離婚。丈夫以為可以和妻子在法院審理期間合作處理與孩子的會面交往，但妻子竟表明不會依協議來進行，他認為有定暫時處分的必要與急迫性，請法院定奪。法官王昌國上周23日下裁定。

法官審視雙方在去年12月24日的訊息對話，發現雙方對會面交往意見歧異且有爭執，雙方之前又有家暴，並都有核發保護令，因此認為本件有暫定審理期間會面交往的急迫及必要性。

尊重「未成年子女的意願」不等於什麼都讓未成年子女決定。法官指出即便是15、16歲的孩子，法院也不會以他們「說了算」來審理或裁判，將所有的事情都推由小孩來決定，這看似尊重孩子的意願，但恐怕只是把責任推給孩子，家長一點也不負責任，孩子在看似「自我決定」的場合所受的壓力，難免會苦楚、留下陰影。

另外，法官也指如果孩子說「不想看爸爸或媽媽」，也不是一般家庭會有的普遍現象，父母應及早透過各種資源及管道，去了解背後的成因，或是尋求親子門診、諮商輔導，不能因「尊重未成年子女意願」就認為不用替孩子的言行負責、自己什麼都不做。

法院援引學術調查，指未成年期間經歷父母離婚，約有75％的子女渴望當時能有更多時間與未同住的父或母接觸與相處，部分的孩子甚至會強烈感覺遭「遺棄」。