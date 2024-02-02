影／酒後情緒不穩…高雄醉漢開瓦斯欲引爆 警緊急制伏送法辦

高雄市小港區許姓男子與兒子吵架，酒後情緒不穩，竟開瓦斯揚言點燃瓦斯，妻兒跑出屋外報警；警方與他在巷內僵持約10分鐘，趁機衝上制伏他，依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，1月28日晚間，許姓男子（61歲）因管教20多歲的兒子，與兒子發生爭吵，他酒後情緒不穩，竟開瓦斯作勢點火。

許妻及兒子見狀跑出屋外，妻子立即報警，稱他常酗酒後情緒不穩，這次竟然開瓦斯。

高雄市警小港分局員警趕到小港區鳳林路許家外，聞到瓦斯氣味，頻安撫許男冷靜，但他卻與員警言語齟齬，在巷內不斷大聲叫囂。警方見他已離開房屋，空氣流通，趁機衝上制伏他、搶下他手上的打火機逮捕他。全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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