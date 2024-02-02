清狗糞便和女友大吵…他開瓦斯釀白煙駭人狂噴 二審獲輕判

台中吳姓男子因清狗便問題和女友大吵，拿瓦斯桶、打火機揚言引爆，見警方到場激動扭開氣閥釀白煙狂噴場面駭人。台中地院一審以吳男有放火犯意、造成多人恐懼，依放火未遂罪判他3年8月，台中高分院二審認為吳未點燃，僅屬預備階段，撤銷改依漏逸瓦斯氣體罪判他1年10月，仍可上訴。

檢警調查，吳男2023年4月14日和女友因寵物犬排泄物清理問題大吵，拿機車大鎖敲自己頭，又持家中小型瓦斯桶釋放瓦斯企圖用打火機引燃，當時台中第3分局出動11名警員到場，吳不停揚言開瓦斯，雙方僵持不下。

警方好言相勸說「我們也有家庭、也有小孩」請他不要為難放下瓦斯，而且街邊鄰居還有老人、小孩，都會被他嚇到，吳男還放話說「不准靠近喔！」後來警方試圖趁他未注意時上前壓制，吳竟當場扭開瓦斯桶開關，大量白色煙霧瞬間噴灑，多名警察壓制搶下瓦斯桶才未釀嚴重後果。

台中地院一審時，吳坦承恐嚇，矢口否認放火未遂，吳的辯護人說，吳僅逸漏瓦斯數秒就關閉，過程僅手拿打火機，並沒有任何撥打火機或點燃行為，未達放火罪的著手程度，應僅是預備放火。

一審比對錄影畫面，發現吳激動、憤怒，實際拿瓦斯桶釋放瓦斯、手持打火機，對他人表示企圖縱火自盡，主觀上顯有放火犯意，審酌他造成家人、警察精神恐懼，若引發火勢後果不堪數想，依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判他3年8月。

吳男不服上訴，主張自己行為僅屬於放火的預備階段，請從輕量刑；台中高等法院二審查，吳男開啟瓦斯桶氣閥使瓦斯外洩，並手持打火機，但他並未點燃，不能認為吳男已經著手放火，應只算預備階段，不構成放火燒燬現供人使用之住宅未遂犯之餘地。

二審認為，吳犯恐嚇、預備放火燒燬現供人使用之住宅罪，及漏逸瓦斯氣體罪，3罪想像競合，應從重以漏逸瓦斯氣體罪論處，撤銷改判他1年10月。