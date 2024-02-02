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父涉賄一審當選無效 花蓮議員林源富上訴逆轉勝保住資格
花蓮縣議員林源富前年底競選期間，父親涉嫌透過邱姓友人買票，林源富民事一審被判當選無效，上訴二審，花蓮高分院近日宣判，法官認為依證據，無法認定林源富事先知悉，改判當選有效確定，林源富保住議員資格。
林源富為無黨籍縣議員，前年爭取連任期間，林父及其邱姓友人涉嫌於選前的11月23日，由林父交付1萬元給邱，邱再拿出其中8000元，交付金錢給5名具投票權的選民每人1000、2000元不等金額，林父及邱被花蓮檢方依違反選罷法起訴，案件正由花蓮地院審理中。
林源富刑事雖未遭訴，但前年11月26日當選花蓮第三選區縣議員後，檢方火速提起民事當選無效之訴，花蓮地院去年7月3日判決林源富當選無效，林上訴二審。花蓮高分院近日宣判廢棄一審原判決，改判林源富當選有效確定。
花蓮高分院庭長林信旭說明二審改判理由，林父於前年11月23日交付給邱的1萬元，法官經過取捨證據，認定是林父見邱身體不好，拿出私房錢1萬元給邱買補品之用，過程中並未提及林源富的選舉，且邱是自行且隨機發錢，是邱的個人行為；此外，林父平日務農，但並非林源富競選團隊成員，林父雖在羈押中自白，但起訴前翻供，難認定林源富對於父親疑似賄選的行為能夠預見且盡監督之責，才改判林源富當選有效。
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