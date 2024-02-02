6律師淪詐團小弟引譁然 林智群分析犯罪結構嘆：不值得

國內有6名律師涉嫌洩漏偵訊內容給詐騙集團，其中3人聲押、2人交保、1人請回，引起討論。對此，律師林智群在臉書表示，現在律師錄取多了，一堆年輕律師沒什麼案源，就被詐騙集團找去合作。

據報導，6名律師受詐騙集團委任辯護人，互為學長與學弟關係，去年8月起，涉嫌傳送偵訊內容或筆錄給詐騙集團。台北地檢署昨指揮台北市調處搜索12處，依涉犯洩密、加重詐欺及組織犯罪防制條例，今凌晨聲押鄭鴻威、律師李明潔及楊雅涵等3人、2人交保、1人請回。

林智群表示，這種案子都是一個帶頭大哥主導，為直接跟詐騙集團幹部聯絡的律師，再找來其他律師合作，因為詐騙集團案件都是一堆被告，不可能只找一個律師處理，就由那個帶頭大哥分包出去。

他說，A律師負責被告a，B律師負責被告b，以此類推，A、B、C、D、E律師閱卷調到的卷宗資料，就統一交給帶頭大哥，轉給詐騙集團，讓詐團比對知道大家講了什麼。而帶頭大哥通常被詐騙集團吸收，開跑車、開名車請司機、插乾股。