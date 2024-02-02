秘書室主任被起訴損形象 矯正署：不袒護包庇、依法議處

法務部矯正署秘書室主任吳榮睿涉偽造文書罪嫌今天被起訴，矯正署中午表示，尊重司法偵查結果，將以絕不袒護、不包庇的立場，依檢察官起訴內容召開考績委員會並按其涉案情節依法議處。

矯正署今天表示，經台北地檢署偵查終結，檢察官對吳榮睿以涉嫌偽造文書罪提起公訴，初步瞭解吳員涉犯事實，暫與現職業務無涉，但仍已影響公務人員之官箴，損及本署司法公義形象，將依法議處。

依台北地檢署起訴資料，吳榮睿為了幫朋友提高貸款額度，以提供人頭假買賣取得朋友的房子，再協助辦理3次房貸，先後貸出1100萬元；吳後來擔心影響個人債信，又以假買賣把房子登記過戶給朋友的兒子，涉犯偽造文書罪。