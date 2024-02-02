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秘書室主任被起訴損形象 矯正署：不袒護包庇、依法議處

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部矯正署秘書室主任吳榮睿涉偽造文書罪嫌今天被起訴，矯正署中午表示，尊重司法偵查結果，將以絕不袒護、不包庇的立場，依檢察官起訴內容召開考績委員會並按其涉案情節依法議處。

矯正署今天表示，經台北地檢署偵查終結，檢察官對吳榮睿以涉嫌偽造文書罪提起公訴，初步瞭解吳員涉犯事實，暫與現職業務無涉，但仍已影響公務人員之官箴，損及本署司法公義形象，將依法議處。

依台北地檢署起訴資料，吳榮睿為了幫朋友提高貸款額度，以提供人頭假買賣取得朋友的房子，再協助辦理3次房貸，先後貸出1100萬元；吳後來擔心影響個人債信，又以假買賣把房子登記過戶給朋友的兒子，涉犯偽造文書罪。

檢察官偵查認定，吳榮睿2000年在台北監獄擔任戒護科長時，同意以公職身分幫忙友人向銀行辦貸款，先假以1000萬元向朋友購買台北市中山區的房子，取得所有權以後，陸續於2000年6月10日、2013年6月19日、2014年4月8日向銀行貸得600萬元、200萬元、300萬元款項。

法務部矯正署。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 房子 檢察官

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