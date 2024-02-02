「借竅驅魔案」媒體汙染國民法官心證？法院：制度可避免

「中華白陽四貴靈寶聖道會」5年前驅魔打死信徒，旗下幹部林姓雙胞胎姊妹等6人去年又涉嫌持拍痧板打死人被依傷害致死起訴。被告辯護人聲請不採國民法官審理，稱媒體以「邪教」等偏頗報導會汙染國民法官心證，台中地院不採納，認為可透過審前說明無罪推定，但仍考量全案光證據調查就高達92項，太過繁雜，裁定不行國民參審程序。

6名被告的辯護人聲請指出，除相關被告否認，全案尚須經眾多書證、物證、勘驗監視器畫面及交互詰問證人，且檢察官所提調查證據高達92項，證據調查程序十分繁複、耗費時日，可能影響國民法官無法做出正確判斷，另還有諸多醫學、法律專業名詞需探討

辯護人還說，本案司法尚未終結，媒體就以「邪教」、「借竅驅魔」、「打死信徒」等聳動標題，認為遭渲染報導，被汙名化、妖魔化，國民法官對本案印象已遭定調、心證被汙染，恐難維持公平及無罪推定原則，也認為輿論造成未審先判，因此主張不行國民參審程序。

台中地院查，全案經事前協商會議後，檢察官提出罪責、量刑調查證據合計達92項，審酌傳喚交互詰問證人人數，且過程需國民法官高度專注，還要保留暫休停時間，考量對國民法官負擔程度，每天可詰問人數有限，本案被告6人、各自辯解不同，情節確實繁雜，非經長久時日顯難完成審判。

關於辯方聲請不採國民參審程序，台中地檢署檢察官說，因被害人經告訴代理人具狀表示不行國民參審，尊重告代意見；告訴代理人也說，被告人數眾多，案件情節複雜，非經長久時日顯難完成審判，希望不行國民參與審判程序，改行一般審理程序。

至於辯護人稱，本案有國民法官法第6條第1項第1款有事實足認行國民參與審判有難期公正之虞，及第5款其他有事實足認行國民參與審判顯不適當，以此主張不適用國民參審。

台中地院指出，本案是重大刑案，影響社會治安甚巨，是一般國民生活中可能經歷或聽聞之事，就算國民法官受選任前，已不可避免透過媒體得知本案資訊，制度上仍可透過法院審前說明無罪推定等原則，並和職業法官閱卷、評議討論，降低偏見風險。