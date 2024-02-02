2隻「八哥鳥」沒東西吃變瘦到死 法官判鳥園業者20萬罰金
在台北市經營鳥園的楊姓男子未提供食物造鳥隻消瘦，且因使用鳥籠過小，鳥類在籠子內互相撞擊，造成2隻「八哥」死亡，楊移送法辦；台北地院審理，楊認罪，法官判楊拘役15日，併科罰金20萬元。
法官依「使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失」罪對楊論罪，楊的拘役刑如易科罰金，罰金如易服勞役，都以1000元折算1日。可上訴。
檢察官指控，75歲的楊姓男子在台北市經營鳥園，但未提供充足空間及妥善照顧，致飼養的鳥類未能獲得充足食物而消瘦。
楊飼養鳥的鳥籠太小，也造成鳥類在籠內互相或與欄杆撞擊而死亡，台北市動物保護處2023年4月15日前往稽查，現場動物中有4籠八哥鳥，每籠8隻，其中1籠內底部有1具八哥鳥屍，另1籠內底部有1隻八哥鳥虛弱無法行動，後在運送途中也死亡。
動物保護處將2具鳥屍送往台灣大學獸醫專業學院解剖，並將楊姓男子依違反動物保護法函送法辦，檢方偵查，對楊聲請簡易判決處刑，法院審理時楊認罪。
判決書指出，楊經營鳥園生意卻造成鳥隻功能喪失而死亡，不過，楊坦承犯行，考量楊的犯罪動機、已經高齡等情狀，對楊依法量刑。
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