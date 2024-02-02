國安局上校教唆竄改特勤人員體測成績 北檢起訴
國家安全局特種勤務中心盧姓前上校於2021年8月底在舉行年度體技能鑑測時，涉嫌教唆參試的許姓鑑測官，偽造謝姓少將5公里健走合格成績。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法教唆公務員登載不實公文書等罪嫌起訴盧。許獲緩起訴處分。
檢方查出，2021年8月31日上午，國安局舉辦年度體技能測驗，項目包括：3000公尺跑步或5公里健走測試項目，謝參與健走測試的成績為47分23秒，已超過合格成績要求的45分鐘。
由於維安人員的體測成績若連續兩年未通過，則不得執行特種勤務。盧當場下令許依其指示，將謝的成績登載為44分48秒，協助謝取得符合維安特勤人員體能要求的合格成績。
檢方偵辦，許在偵訊時坦承犯行，他在體測成績冊上簽名後，再由現場的醫護人員及監測官會簽，帶回訓練組後由不詳人員在督測官欄位上蓋上盧的職章，損害受測人員體能鑑定管理的正確性。
全案經國家安全局告發偵辦。檢方認定盧所為涉犯陸海空軍刑法、刑法教唆公務員登載不實公文書等罪嫌，今依法提起公訴。許在偵查中坦承犯行，態度良好，因配合長官指示致罹刑章，事後經調離原職及受行政懲處，予以緩起訴處分，期間1年，支付公庫1萬元。
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