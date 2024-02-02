開庭大罵女檢察官「臭耳聾、破麻」 台中囂張男下場曝光

台中從事魚貨的呂姓男子因竊盜被逮，在台中地檢署接受黃姓女檢察官開庭偵訊時，竟囂張以台語嗆「臭耳聾」，還辱罵「破麻」及一字經等，當場再被簽分案偵辦；法院審理時，呂起初辯稱自言自語，但法院不採信，以他朝檢察官當庭侮辱、漠視公權力，依妨害公務判拘役12日。

經查，呂男因涉犯竊盜案件被移送，2023年5月30日早上10點多在台中地檢署透過遠距視訊設備，接受中檢黃姓女檢察官訊問期間，呂男明知對方正在執行公務中，竟然以台語朝她辱罵「臭耳聾。」

呂罵完一句不罷休，後又情緒失控繼續朝黃辱罵「破麻」（意指與許多男性發生性關係之女性），及粗話一字經等語，以此方式侮辱公務員，未料當場遭黃檢另簽分偵案偵辦、起訴。

台中地院審理時，呂男一開始稱自己有講過那些話，但辯稱沒有指名道姓，並不是對檢察官講，還質疑「難道不能自言自語？」直到最後審理時他才全部坦承犯行。

法院再勘驗當時檢方偵訊過程，發現雙方採一問一答方式，呂男對於檢察官其他問題也都陸續回答，可見呂男對話對話行顯是檢察官，呂又同時說出「臭耳聾」、「破麻」及一字經等，應認定是朝檢察官而為。

法院也發現，當時檢察官問「什麼原因聽不懂檢察官的問題？」「為什麼聽不懂檢察官問你的問題？」呂就回答「就聽不懂，你是臭耳聾、破麻」並飆髒話，顯見他並非自言自語。