詐團車手辯護人私傳偵訊資料涉洩密 北檢聲押3律師
曾受詐騙集團委任的辯護人鄭鴻威等6名律師，自去年8月起，涉在檢警陪偵、法院聲押閱卷時，透過通訊軟體telegram傳送偵訊內容或筆錄給詐騙集團。台北地檢署昨指揮台北市調處搜索12處，依涉犯洩密、加重詐欺及組織犯罪防制條例，今凌晨聲押鄭鴻威、律師李明潔及楊雅涵等3人，2人交保，1人請回。
事件源於，鄭鴻威等6人互為學長與學弟關係，鄭接受委任後，詐騙集團辯護人，再牽線相關詐騙案給本此涉案的5名律師，接受委任並替詐團辯護。
檢調發現，鄭鴻威等人在檢警陪偵或法院聲押閱卷時，透過telegram傳送偵訊內容或筆錄內容給鄭，再由鄭將資料回傳給詐騙集團。
檢調查出，鄭鴻威等人回傳偵查內容，涉洩漏偵查內容，台北市調處兵分12路，搜索鄭鴻威等6人住居所及事務所，深夜依違刑法洩密、加重詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送北檢漏夜複訊。
經偵訊後，檢方依涉犯洩密、加重詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌，並以有串證及滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見鄭鴻威、李明潔及楊雅涵共3人，諭知另兩名涉案律師各以30萬及45萬交保，1人請回。
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