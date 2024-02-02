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老公猝死拿不到保險金！人妻驚覺他外遇20年 受益人從兒子變小三

老公失蹤富邦產險拒賠100萬有理 高院：妻無法證明死於意外傷害

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓男子2013年離家後失蹤，士林地院2021年裁定宣告吳死亡，他妻子以吳曾向富邦產物保險投保100萬元的「十全大補」保單，申請保險金。富邦產險主張保險契約2014年2月屆期，續保並非吳的意願，且契約承保的是意外傷害險，吳妻應舉證死亡是突發事故。台北地院認為無法證明吳死於意外，判吳妻敗訴，台灣高等法院駁回她上訴確定。

吳2012年2月投保「十全大補」保單，契約連續至2021年2月22日止，保單內容包含傷害保險，保險金額為100萬元，受益人為妻子。

吳妻表示，2013年8月間，丈夫說想要騎自行車環島，結果自此人間蒸發，丈夫的健康狀況良好，也沒有輕生傾向或債務問題，失蹤期間又有潭美、康芮、天兔、菲特颱風侵台，她認為丈夫應死於風災。妻子認為保險事故已經發生，富邦產險就應理賠，但士林地院2021年6月23日裁定宣告丈夫死亡後，同年11月她申請理賠卻遭拒，因本案「證據遙遠」、「舉證困難」，應降低或轉換舉證責任，她要求富邦產險賠償100萬元本息。

富邦產險主張保險契約2014年2月22日屆期後，續保並非出於吳的意思，契約應不成立。此外，保險契約承保的是「意外傷害」，吳妻應就契約裡規定的「意外傷害事故」即「非由疾病引起之外來突發事故」負舉證責任。富邦產險指法院的裁定是以吳失蹤滿7年為死亡宣告，並不是說他死於特別災難事故。

富邦產險也指吳姓保戶失蹤2天後妻子即報警，但後來侵台的颱風都是輕颱，且距離吳出發已隔了9天、16天，就算是騎自行車環台也應完成行程，或是自行找遮風避雨處，吳妻卻主張丈夫是在風雨交加中「被豪雨沖走」，違反經驗法則。

因台北地院民事庭駁回吳妻之訴，她上訴高院。高院民事庭仍認為吳妻應該先舉證丈夫的死亡是「外來、不可預見」，並指死亡宣告制度是在解決失蹤人久懸未決的法律關係，確認死者與利害關係人身分或財產關係，如果哪天發現失蹤人還活著，死亡宣告就沒有用。因此，士林地院宣告吳死亡，並不是肯認他是死於意外傷害事故。

高院調查，吳姓男子先前就有過離家不知去向，經妻子通報失蹤協尋後自行回家的狀況，而吳妻2013年8月15日報案時只說丈夫「自行騎腳踏車離家後，至今不知去向也未與家人聯絡，可能去向不詳，發生原因為離家出走不知去向」，吳是否真的騎車環島？有到高山或海邊？都是疑點。

吳妻沒有其他證據能說明丈夫遭受意外而身故，高院認為她沒善盡舉證責任，無法請求保險金，本案不得上訴。

吳姓男子2013年失蹤，士林地院2021年裁定宣告死亡，妻子以吳曾向富邦產物保險投保100萬元的「十全大補」保單，申請保險金遭拒，提給付保險金訴訟。台北地方法院、台灣高等法院認為吳妻無法舉證丈夫是死於意外傷害，接連判她敗訴，全案確定。示意圖／聯合報系資料照
吳姓男子2013年失蹤，士林地院2021年裁定宣告死亡，妻子以吳曾向富邦產物保險投保100萬元的「十全大補」保單，申請保險金遭拒，提給付保險金訴訟。台北地方法院、台灣高等法院認為吳妻無法舉證丈夫是死於意外傷害，接連判她敗訴，全案確定。示意圖／聯合報系資料照

丈夫 保險 失蹤

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