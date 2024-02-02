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老公猝死拿不到保險金！人妻驚覺他外遇20年 受益人從兒子變小三

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老公猝死拿不到保險金！人妻驚覺他外遇20年 受益人從兒子變小三

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名人妻與擔任知名老牌飯店前經理的丈夫分居逾20年，前年猝死後，兒子請領保險金被告知已被他人領走，她才驚覺丈夫常年和飯店女同事同居交往，還把保險受益人改為小三，氣得向小三提告求償200萬元。台北地方法院判小三應賠償10萬元，可上訴。

人妻提告主張，她和丈夫結婚逾40年，婚姻關係美滿和諧，丈夫任職期間稱工作需要在外租屋，兩人2000年起分居；又丈夫有投保8.5萬美元、新台幣25萬元的保險，受益人為兒子，但丈夫2022年急性心肌梗塞身亡，兒子向保險公司請領保險金時，被業務員告知受益人在丈夫身亡前11天變更為小三，保險金也被小三領走了。

人妻指出，她探查後發現小三是丈夫的飯店同事，且丈夫長年和小三同居，她認為小三明知對方是有婦之夫仍和丈夫交往，破壞她的婚姻幸福美滿，侵害配偶權，請求小三賠償200萬元精神慰撫金。

小三反駁，她和男方交往同居超過22年，期間對方生病，是她協助送醫的，人妻也有去醫院探望，早已知道兩人交往，且男方假日也沒有回家和人妻同居，兩人感情早已寡淡；縱使她侵害配偶權，情節也輕微，況且人妻22年前就知悉、默認、寬恕兩人交往，訴訟請求權時效已消滅。

台北地院認為，小三不否認和男方同居交往，但根據男方家屬作證指出，男方曾帶小三回父母家，而認識家裡的人，大家沒有談論過兩人交往的事，但應該心裡有數，男方生病、過世都是小三通知的，法院認定人妻對於丈夫在外居住一事態度消極、迴避。

法院指出，丈夫平時日常生活居所、死亡地點都在與小三同居的房屋內，可知人妻和丈夫婚後感情十分淡薄，難稱幸福圓滿，審酌後認為小三應賠償10萬元精神慰撫金。

一名人妻指控丈夫猝死後，兒子請領保險金被告知被他人領走，她才驚覺丈夫常年和飯店女同事同居交往，還把保險受益人改為小三，氣得向小三提告求償200萬元，台北地方法院判小三應賠償10萬元。示意圖／ingimage
一名人妻指控丈夫猝死後，兒子請領保險金被告知被他人領走，她才驚覺丈夫常年和飯店女同事同居交往，還把保險受益人改為小三，氣得向小三提告求償200萬元，台北地方法院判小三應賠償10萬元。示意圖／ingimage

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