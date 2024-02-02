身兼收簿、車手頭、收水3角色還害人差點坐牢 下場曝光

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聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

賴姓、蔡姓與紀姓女子投資遭詐，分匯4萬至8萬多元至指定帳戶，上當後報警。警方查獲帳戶為辛姓男子所有，追出是男子李侑澤向當時還未20歲的李翊倫商借帳戶，李翊倫改請辛提供，李翊倫轉交贓款獲取6000元報酬。李翊倫、辛承翰被依洗錢罪分別判8月、4月徒刑並併科4萬、2萬罰金；台灣高等法院改判辛無罪，最高法院駁回檢方上訴確定。

原名「李堃節」的李侑澤被依3個加重詐欺取財罪判刑判刑1年6月，台灣高等法院日前駁回他上訴。

李翊倫2020年間經人介紹結識李侑澤，李侑澤詢問他是否願意提供金融帳戶供網路賭博匯入匯出賭金？並約定若交付帳戶裡的錢，每次提領後可以分到0.03%的報酬。

因當時李翊倫還沒滿20歲，無法開立帳戶，因請國中時的辛姓學長幫忙。2020年4月16日有款項匯至辛的中信銀行戶頭，辛與李翊倫一起去提款，再將21萬5000元全數交給李侑澤。

基隆地院審酌李翊倫識淺，母親因遭繼父放火燒成重傷，辛則從事拆貨櫃的工作，分別判刑。但辛不服，提上訴表示當時他還有問李翊倫「是否做人頭詐欺帳戶使用？」且未交付存摺和密碼，並且親自領款、沒拿報酬，他相信這些錢是正常匯入。

高院審理時認為，基隆市警第四分局李姓偵查佐證稱當時辛有來找他，說「好像被欺騙而擔任車手幫人提款」、「錢似乎來的太快，因為他們好像才剛從事網路簽賭」，辛懷疑「怪怪的」，所以才來找他。李姓偵查佐說，當時查詢辛的帳戶，並非警示帳戶，因此沒幫他做自首筆錄，但後來帳戶就變成了警示帳戶。

高院認為辛發現李翊倫將錢交給李侑澤時，發現有異，因此向偵查佐求助，如果主觀上要犯罪，應該不會向李翊倫等人確認帳號是否供作不法用途，且他也不交出存摺、提款卡、密碼，可認定是誤信李翊倫、李侑澤之言，因此改判無罪。最高法院認為二審判決沒違反經驗或論理法則，駁回檢察官上訴確定。

李侑澤另案，他聲稱首謀是綽號「阿菘」的許家菘，他只是車手，願意繳回3000元不法所得。高院認為李侑澤兼任「收簿」、「車手頭」及「收水」，負責對外蒐集人頭帳戶，並指揮車手提領贓款、收取贓款轉交上手，助長詐騙，維持1年6月徒刑刑度。

原名「李堃節」的李侑澤在詐騙集團裡擔任「收簿」「車手頭」及「收水」工作，一審被依加重詐欺取財罪判1年6月徒刑，台灣高等法院駁回他上訴。示意圖／聯合報系資料照
原名「李堃節」的李侑澤在詐騙集團裡擔任「收簿」「車手頭」及「收水」工作，一審被依加重詐欺取財罪判1年6月徒刑，台灣高等法院駁回他上訴。示意圖／聯合報系資料照

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