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苗栗竹南鎮長涉貪 50萬交保

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗報導

竹南鎮公所前天遭檢調搜索，鎮長方進興等人被約談，漏夜偵訊，檢方昨諭知方50萬元交保。本報資料照片
竹南鎮公所前天遭檢調搜索，鎮長方進興等人被約談，漏夜偵訊，檢方昨諭知方50萬元交保。本報資料照片
苗栗地檢署懷疑竹南鎮長方進興涉及違反貪汙治罪條例等案，前天指揮調查人員搜索鎮公所及相關人員共18處所，查扣道路工程標案等卷宗，傳喚29人訊問，經漏夜偵詢，昨天上午以方進興涉嫌違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌重大，諭知50萬元交保；昨晚截稿前，方進興未回應。

竹南鎮公所遭檢調搜索，地方議論紛紛，方進興昨天電話關機，未對外表達意見。這起疑似涉貪案，有人猜測與竹南鎮離岸風電回饋金發放有關，但檢調前天僅搜索鎮長室與建設課，並查扣道路工程標案等相關卷宗，未搜索其他課室和回饋金發放的業務單位；外界認為案情應涉及工程標案、借牌招標情事，檢方不願證實。

苗檢指出，前天指揮調查局苗栗縣調站等單位，持苗栗地院核發的搜索票至竹南鎮公所、相關涉案人住處、疑似借牌投標廠商等18處地點搜索，並通知傳喚方進興等29人到案詢問。

苗檢表示，方進興涉嫌違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌重大，但無羈押必要，昨諭知50萬元交保，其餘涉案人、證人都請回，案情尚未完全明朗部分縝密蒐證。

2022年竹南鎮長選舉，方進興遭對手指控鎮公所以離岸風力發電回饋金2700多萬元發放全鎮學童教育商品券，只向特定商家購買，按鈴控告方進興涉及貪汙；方進興當時強調教育商品券依法公開招標，並無獨厚特定廠商，也提出誣告、意圖使人不當選等控訴。

方進興 貪汙

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