詐團虐死人 國民法官認重傷害致死非殺人

台中市劉姓男子等人涉在前年底持球棒、手銬等器械，虐死林姓男子後棄屍，檢警循線查緝涉案人到案，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝 劉姓男子等四名詐團成員，前年囚禁林姓人頭帳戶凌虐致死，還棄屍於公墓，號稱「台版柬埔寨案」，國民法官歷經四天馬拉松式審理，儘管檢方論告強調被告犯行是「不把人當人的殘忍暴行」，請求依殺人罪論處，不過國民法官認定是重傷害致死罪，分別判四人十年六月至十六年六月徒刑。

由於涉案被告眾多、分工情節不同，公訴檢察官首度向消防局，商借「安妮」急救訓練人偶器材，由被告實施模擬，另外針對死者傷勢，製作全人型、頭像的動畫模型圖，讓國民法官了解被告的犯行。

檢方論告時提到，四名被告都有殺人不確定故意，素行不良，沒有情堪憫恕之處，建請合議庭依殺人罪，判處十二年至十八年徒刑。

辯方律師說，四人沒有殺人犯意，部分被告經濟窘迫，為錢才被迫參與其中，也有被告未實際參與傷害、棄屍犯行，請求合議庭量處七至十二年之刑。

針對詐欺案近年遽增，外界詬病法院「輕判」，台灣高等檢察署昨天邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事局共同討論更新量刑因子、加強蒐集量刑資料、案件偵結求刑等精進作為。

高檢署組成的量刑小組決議從警詢調查階段開始，即加強蒐集刑法第五十七條「刑罰之酌量」的科刑資料，並於偵查階段，由檢察官持續加強蒐集。

針對柬埔寨式控車手段、跨境詐欺、犯罪行為對被害人造成嚴重影響、利用專業知識擔任詐團首腦或幹部，檢察官於案件偵結時，建請法院參考「量刑趨勢建議系統」，再考量加重事由，從重量刑，以契合社會的法律感情。