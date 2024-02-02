長照悲歌 病婦弒失智父 改判12年

高雄63歲患有多重疾病的吳姓婦人，殺死99歲失智父親，昨被從輕改判12年。記者張議晨／翻攝 高雄吳姓婦人去年和九十九歲父親爭吵，竟持刀弒父後自殘，兩人送醫後老父身亡，吳婦撿回一命。一審依殺害直系尊親屬罪判吳婦十六年徒刑；二審認定，吳婦患有身心疾病，還要照顧失智父親，積累壓力導致身心俱疲才痛下殺手，從輕改判十二年。

民事部分，吳婦胞妹、胞弟求償七百四十八萬餘元，法官考量吳父九十九歲高齡，經計算後，判吳婦賠償三百○八萬元。

吳婦與父親共同居住，多年前曾因生活細節發生爭執，一度被社會局列為關懷家庭，經社工介入輔導後，因父女關係穩定結案，沒想到又發生憾事。

法院審理期間，吳婦辯稱，案發當天她服完安眠藥後就睡著，是在睡著時被別人砍傷痛醒，沒多久就昏過去，沒看到父親被誰殺害。

法官根據勘驗結果，發現當時屋內並無第三人闖入，難認有外力入侵，認定是吳婦持刀殺死父親，且在犯案後未對父親做任何急救，導致父親大量出血死亡，判刑十六年。

全案上訴二審，合議庭認為，吳婦為中低收入戶，且罹患雙相情緒障礙症多年，近十年疾病纏身，身體狀況不佳，在自身需人照料情況下，要獨自與高齡有失智症狀老父共同生活，缺乏社會資源挹注，累積壓力不言可喻。

案發前吳婦曾試圖將父親送往榮譽之家照護，但父親不願離家，她陷入此長照困境無法自拔，綜合家庭狀況，若維持十六年徒刑，不符合罪刑相當原則，撤銷改判十二年。

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