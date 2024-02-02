台中銀董事長王貴鋒被控挪用十億元租購超跑、豪宅招待所，甚至私人飛機，作為豪奢生活使用遭聲押，法院裁定一千五百萬元交保，親友拿出滿桌現金辦保。記者蔣永佑／攝影 台中商業銀行董事長王貴鋒在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人時，挪用逾十億元租購超跑、豪車、豪宅招待所及私人飛機，供個人豪奢生活。新北地檢署以串證逃亡之虞聲押王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿及極速超跑集團董事長周哲男，法院裁定三人各以一千五百萬、八百萬及三百萬交保。

金管會昨天宣布對台中銀開罰一千兩百萬元，並祭出停職執行董事三個月處分，王貴鋒將因此不能出席董事會。金管會指出，台中銀保經內部控制制度未能有效運作，違反保險法相關規定，依法限期一個月改正，裁罰三百萬元，調降董事長和總經理每月月薪百分之五十，為期三個月。

王貴鋒等三人獲交保後，王貴鋒親友立刻從停放在法院外的車輛上，拖著一只裝滿現鈔的行李箱辦保，滿滿千元大鈔擺滿整個桌面。離去前，王貴鋒、賴麗姿得知媒體在外等候，特意換掉偵訊期間的一身舊衣服，戴上帽子、口罩遮掩容貌，由親友陪同步出法院。

據了解，挪用公款犯行主要是以王貴鋒、周哲男間的高價租賃合約為主，兩人交保金額最高，由於台中銀、台中銀保經都是承租方，身為台中銀保經公司董事長的賴麗姿，需依據王貴鋒、周哲男指示配合簽約。

台中商銀二○○五年在前中纖董事長王朝慶主導下，取得經營權，二○一四年王朝慶過世，二○一八年由次子王貴鋒出任董事長。