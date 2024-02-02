聽新聞
test
0:00 / 0:00

王貴鋒涉挪用公款1500萬交保 台中銀遭重罰

聯合報／ 記者蔣永佑朱漢崙／連線報導

台中銀董事長王貴鋒被控挪用十億元租購超跑、豪宅招待所，甚至私人飛機，作為豪奢生活使用遭聲押，法院裁定一千五百萬元交保，親友拿出滿桌現金辦保。記者蔣永佑／攝影
台中銀董事長王貴鋒被控挪用十億元租購超跑、豪宅招待所，甚至私人飛機，作為豪奢生活使用遭聲押，法院裁定一千五百萬元交保，親友拿出滿桌現金辦保。記者蔣永佑／攝影
台中商業銀行董事長王貴鋒在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人時，挪用逾十億元租購超跑、豪車、豪宅招待所及私人飛機，供個人豪奢生活。新北地檢署以串證逃亡之虞聲押王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿及極速超跑集團董事長周哲男，法院裁定三人各以一千五百萬、八百萬及三百萬交保。

金管會昨天宣布對台中銀開罰一千兩百萬元，並祭出停職執行董事三個月處分，王貴鋒將因此不能出席董事會。金管會指出，台中銀保經內部控制制度未能有效運作，違反保險法相關規定，依法限期一個月改正，裁罰三百萬元，調降董事長和總經理每月月薪百分之五十，為期三個月。

王貴鋒等三人獲交保後，王貴鋒親友立刻從停放在法院外的車輛上，拖著一只裝滿現鈔的行李箱辦保，滿滿千元大鈔擺滿整個桌面。離去前，王貴鋒、賴麗姿得知媒體在外等候，特意換掉偵訊期間的一身舊衣服，戴上帽子、口罩遮掩容貌，由親友陪同步出法院。

據了解，挪用公款犯行主要是以王貴鋒、周哲男間的高價租賃合約為主，兩人交保金額最高，由於台中銀、台中銀保經都是承租方，身為台中銀保經公司董事長的賴麗姿，需依據王貴鋒、周哲男指示配合簽約。

台中商銀二○○五年在前中纖董事長王朝慶主導下，取得經營權，二○一四年王朝慶過世，二○一八年由次子王貴鋒出任董事長。

保險 王貴鋒

延伸閱讀

台中銀董座王貴鋒涉挪10億公款 是否解職？金管會稱要看這件事

董座王貴鋒涉挪10億公款引爆員工恐慌？ 台中銀老總出聲了

掏空10億爽買勞斯萊斯！台中商銀董座豪奢照曝光 豪車名表全遭調查局查扣

中國電動車廠的下一步：進軍跑車與超跑產品！

相關新聞

涉虛增營收3億 誠創老董馬永玲遭約談

已下市的誠創科技董事長馬永玲，被控為美化營收，過水交易買賣ＩＣ面板及化妝品，美化營收三億餘元，涉財報不實假交易；調查局昨...

王貴鋒涉挪用公款1500萬交保 台中銀遭重罰

台中商業銀行董事長王貴鋒在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人時，挪用逾十億元租購超跑、豪車、豪宅招待所及私人飛機，供個...

長照悲歌 病婦弒失智父 改判12年

高雄吳姓婦人去年和九十九歲父親爭吵，竟持刀弒父後自殘，兩人送醫後老父身亡，吳婦撿回一命。一審依殺害直系尊親屬罪判吳婦十六...

詐團虐死人 國民法官認重傷害致死非殺人

劉姓男子等四名詐團成員，前年囚禁林姓人頭帳戶凌虐致死，還棄屍於公墓，號稱「台版柬埔寨案」，國民法官歷經四天馬拉松式審理，...

苗栗竹南鎮長涉貪 50萬交保

苗栗地檢署懷疑竹南鎮長方進興涉及違反貪汙治罪條例等案，前天指揮調查人員搜索鎮公所及相關人員共18處所，查扣道路工程標案等...

女直播主控性騷害勒令退伍 社會氛圍讓國軍求饒...真相大翻盤

朱姓職業軍人與黃姓女直播主唱KTV，事後黃女指控朱性騷擾，除了在直播平台上披露外，還向軍中長官投訴。朱因遭威脅，擔心長官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。