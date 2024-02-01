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高雄市前議員劉馨正收賄240萬判12年 通緝2年遭逮昨發監

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

高雄市前議員劉馨正擔任新竹瓦斯公司總經理期間，接受廠商賄賂現金240萬元，前年被依不違背職務收賄罪改判劉12年徒刑，褫奪公權6年，沒收240萬犯罪所得。劉馨正被判刑確定後，因發監執行時未到而遭通緝，警方昨日將劉緝捕到案，並移送台北地檢署發監執行。

劉馨正曾任高雄市府建設局長、經濟發展局長，2012年3月至2014年6月擔任新竹瓦斯公司總經理一職，負責督導公司招標、審標及決標等事項。之後他代表國民黨參選，當選高雄市議員。

郭姓廠商為了順利取得大樓外管新裝、改裝等公共工程等多項標案，陸續行賄劉馨正，雙方為了避人耳目，特意選在高鐵新竹站男廁、移動的高鐵車廂等地交款，金額10至100萬不等，金額達240萬元。

劉馨正喊冤，指在新竹瓦斯公司任職期間，清清白白的工作，改革很多公司不合理的地方，可能因為這樣得罪了人，遭人報復，才會無端遭到指控。

一審批劉無視採購人員應廉潔自持分際，反而收受賄賂或不正利益，犯罪情節難認輕微，判刑12年6月，褫奪公權8年。二審改判劉12年徒刑，褫奪公權6年，並沒收或追徵未扣案的240萬元犯罪所得。

劉馨正被判刑確定後，發監執行時未報到而遭通緝，台北市警局中正一分局昨日將劉緝捕到案，已移送北檢發監執行。

高雄市前議員劉馨正。 圖／聯合報系資料照片
高雄市前議員劉馨正。 圖／聯合報系資料照片

通緝 高雄市

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