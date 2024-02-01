影／狂毆大陸美女房客釀顴骨粉碎性骨折 北市二房東被依殺人未遂送辦

台北市士林區黃姓二房東，與大陸籍孫姓美女房客因糾紛互告，今年1月25日深夜，黃男破壞門鎖，闖進房客房間，涉嫌毆打、持盾器狂毆，當場打到顴骨粉碎性骨折，孫女大喊「救命」，連樓上房客都下來查看，涉動手的黃男大言不慚辯稱是「正當防衛」。士林警分局今持拘票拘提黃男到案，預計依殺人未遂等罪送辦。

全案起源於，去年8月孫姓女子依親來台，上網尋求租屋，找到台北市士林區福林路一處4樓公寓套房，簽下為期1年月租8500元的合約。不料，孫女指控二房東黃男，涉嫌發簡訊騷擾，又打電話稱「想睡你」果斷拒絕後，黃男惱羞不租屋給她，甚至換門鎖、斷水斷電。黃男則認為，孫女沒繳房租，且疑似帶男性回租屋處等。

警方調查，黃男疑似追求不成，處處刁難、不想租屋給房客，今年1月２５日深夜，涉嫌破壞孫姓女子房間門鎖，侵入房間打人，甚至持椅子、不明盾器狂毆，孫姓女子大聲喊叫「救命！不要打！」公寓的其他房客聽聞，趕到房門外制止黃男，見到黃男全身壓在孫姓女子身上，孫姓女子頭髮凌亂，臉部多處瘀傷、流血。

黃男稱「我是正當防衛」「你不要錄影，這不關你的事，這裡是我的私人財產，你要看租約嗎」戴上房門後還把孫姓女子帶進廁所，疑似繼續毆打後離去。警方獲報到場，孫姓女子已傷痕累累，26日凌晨送醫急救，受有顴骨粉碎性骨折等嚴重傷勢。