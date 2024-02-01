彰化監獄度假村？戒護員幫受刑人帶手機入監上網購物
彰化監獄@=廖姓、詹姓戒護科員幫助蔡姓受刑人取得手機等日用品，蔡還在獄中以手機上網下單購買食物、體重計、媒體串流播放器、面膜、香菸等40幾種用品，再由2人協助帶入獄中，詹、廖2人後來自首，彰化地方法院判二人免刑，蔡男則依圖利罪判刑1年9月，蔡妻判刑1年6月，緩刑３年。
31歲蔡姓男子因開設會員制情色網站，提供辣妹情色影片供會員欣賞，獲利80萬多元，被查獲後依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑2年2月，但他不服上訴；台中高分院撤銷原判，改判2年4月，前年3月入監服刑，但他入監後卻把監獄當度假村，讓監獄管理員違法交付手機等物品，還嫌iPhone 7 Plus手機不好用，換成iPhone 11 Pro。
判決書指出，蔡男因新冠疫情被安置在「正舍」隔離舍房，結識廖、詹姓戒護員，蔡男委託蔡妻將手機及門號SIM卡等日用品寄到二林監獄附近超商，再請廖姓戒護員在前年7月間到超商領貨，幫他帶進監獄。
同年7月至9月間他陸續到網路下單大買各式食品蛋白粉、高蛋白生酮無糖麥片花生醬口味、香酥甘梅，還有各式日用品包括電動鼻毛修剪器、浴室除霉噴霧、沐浴乳補充包、除毛膏、小米體重計、電湯匙、香菸、玫瑰火山泥專業面膜皂、水龍頭過濾器等，再寄到超商或請蔡妻跟廖員面交幫忙帶入，廖男也會把自己的香菸放置在監獄置物櫃內，讓蔡自行取用。
直到前年9月8日監獄內部人員察覺有異，至收容人房舍進行突襲安全檢查，於正舍舍房及浴廁等公共區域，查獲蔡男持有的違禁物品，廖男和詹男於9月14日至法務部廉政署中部地區調查組自首，承認幫蔡男帶違禁品等入監。
彰化地檢署也查出廖男曾以父親要手術急用錢，向蔡男索賄5萬5千元，不過廖男否認犯行，表示他是向蔡男借錢要支付父親手術費，並有約定會分期付款還錢，但還沒還錢就東窗事發。
彰化地方法院以廉政署還未查獲廖、詹二人犯行前，二人就自首，且二人幫蔡男帶進監獄的都是日常生活用品，並非危險物品，且並無不當所得，因此不構成貪汙治罪條例，判2人免刑；至於蔡男和蔡妻則依不具公務員身分與公務員共同犯對主管事務圖利罪分處1年9月、1年6月徒刑，蔡妻緩刑３年。
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