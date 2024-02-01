彰化監獄度假村？戒護員幫受刑人帶手機入監上網購物

彰化監獄@=廖姓、詹姓戒護科員幫助蔡姓受刑人取得手機等日用品，蔡還在獄中以手機上網下單購買食物、體重計、媒體串流播放器、面膜、香菸等40幾種用品，再由2人協助帶入獄中，詹、廖2人後來自首，彰化地方法院判二人免刑，蔡男則依圖利罪判刑1年9月，蔡妻判刑1年6月，緩刑３年。

31歲蔡姓男子因開設會員制情色網站，提供辣妹情色影片供會員欣賞，獲利80萬多元，被查獲後依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑2年2月，但他不服上訴；台中高分院撤銷原判，改判2年4月，前年3月入監服刑，但他入監後卻把監獄當度假村，讓監獄管理員違法交付手機等物品，還嫌iPhone 7 Plus手機不好用，換成iPhone 11 Pro。

判決書指出，蔡男因新冠疫情被安置在「正舍」隔離舍房，結識廖、詹姓戒護員，蔡男委託蔡妻將手機及門號SIM卡等日用品寄到二林監獄附近超商，再請廖姓戒護員在前年7月間到超商領貨，幫他帶進監獄。

同年7月至9月間他陸續到網路下單大買各式食品蛋白粉、高蛋白生酮無糖麥片花生醬口味、香酥甘梅，還有各式日用品包括電動鼻毛修剪器、浴室除霉噴霧、沐浴乳補充包、除毛膏、小米體重計、電湯匙、香菸、玫瑰火山泥專業面膜皂、水龍頭過濾器等，再寄到超商或請蔡妻跟廖員面交幫忙帶入，廖男也會把自己的香菸放置在監獄置物櫃內，讓蔡自行取用。

直到前年9月8日監獄內部人員察覺有異，至收容人房舍進行突襲安全檢查，於正舍舍房及浴廁等公共區域，查獲蔡男持有的違禁物品，廖男和詹男於9月14日至法務部廉政署中部地區調查組自首，承認幫蔡男帶違禁品等入監。

彰化地檢署也查出廖男曾以父親要手術急用錢，向蔡男索賄5萬5千元，不過廖男否認犯行，表示他是向蔡男借錢要支付父親手術費，並有約定會分期付款還錢，但還沒還錢就東窗事發。