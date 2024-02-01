「華爾街女神」母女爭產拿鐵槌爆打小姑 法院擔心這件事採不公開審理

曾違法教授理財顧問課程的「華爾街女神」陳莉婷，因母親胡青青與小姑爭奪夫家位於台北市信義區價值數億元的土地，找上友人助陣，持鐵槌猛打小姑後腦，檢方依殺人未遂等罪起訴陳莉婷、胡青青及2名共犯；台北地方法院今開庭行準備程序，採不公開審理。

據了解，因本案被告共有4人，其中陳莉婷、胡青青及共犯楊儒杰3人被法院認定有串證之虞，而裁定羈押禁見，而法院今開庭僅傳2名被告，擔心公開審理，容易讓其他被告有機會串供，故採不公開審理。

陳女自稱擁有台大地質、化工雙學位，自創「華爾街女神傳奇」臉書粉絲團，據了解，她曾在華爾街1周賺進50萬元美金，10年內累積上億身家。

不過，陳莉婷自2016年5月起違法開班授課，檢方將她依違反證券投資信託及顧問法罪起訴，一審陳女判刑3年，二審改判1年，緩刑4年，但須向公庫支付150萬元。

2023年9月間，陳莉婷陪同胡青青、楊儒杰、詹姓男子前往小姑的住處埋伏，趁小姑走進電梯時尾隨其後，由胡青青出手，拿出預藏好的鐵槌朝小姑的後腦部位猛搥，小姑滿頭鮮血倒在電梯內，奄奄一息，鄰居報警，警方循線逮捕4人移送法辦。