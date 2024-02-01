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台版柬埔寨案／「指虎」活活打死豬仔 國民法官今認重傷致死非殺人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子等4人涉虐死林男棄屍案，被稱為「台版柬埔寨案」，由國民法官從上月29日開始審理，公訴檢察官提到此案是「不把人當人看的殘忍暴行」，被告把交疊手銬當「手指虎」朝著死者的頭部攻擊，打完還換球棒，把人活活打死，建請國民法官量刑12年至18年徒刑，國民法官今天宣判，認定劉等4人涉犯重傷害致死罪，判刑10年6月至16年6月不等徒刑。

劉姓男子等4人涉虐死林男棄屍案，由台中地院國民法官審理，今晚6時審結宣判，劉男涉重傷害致死罪，判刑15年6月，鄭男涉與少年共同犯重傷害致死罪，累犯加重，判刑16年6月，任男涉犯重傷害致死罪，判刑12年，私行拘禁部分，判刑6月，可易科，黃男涉重傷害致死罪，判刑10年6月，，私行拘禁部分，判刑6月，可易科，仍可上訴。

公訴檢察官今天在科刑辯論時指出，此案4名被告的涉案情節有其輕重，但根據調查結果，認定被告4人有殺人不確定故意，雖然殺人罪的法定刑有到無期徒刑、死刑，但檢察官認為，此案的犯罪情節，未達量處無期徒刑、死刑等程度，然而被告4人心智成熟、身心健全，卻選擇加入詐騙集團，強控被害人，沒有值得同情之處。

檢方指出，被告4人涉犯殺人罪，量刑範圍可處10年1月至20年，但被告4人前科素行不良，甚至有短時間涉及詐欺等刑案後，又參與此起強控人頭帳戶的案件，沒有情堪憫恕之處，建請合議庭對被告等人，求處12年至18年徒刑。

此案4名被告委任的律師提到，此案被告等人沒有殺人犯意，部分被告曾是詐團詐騙的被害人，後來為了拿錢，才被迫參與其中，成為共犯，甚至部分被告沒有參與傷害、棄屍的犯行，請求合議庭從輕量刑，量刑範圍在7年至12年間。

檢方調查，林姓男子在前年12月7日因提供人頭帳戶，被劉姓男子等5人（其中一名為少年，另由少年法庭審理），帶回台中市北屯區瀋陽路的民宅，以抹布塞住嘴巴、矇住眼睛、手銬、腳鐐方式「強控」林男，因林抵抗、呼救，遭劉等人持手銬、棍棒、徒手等方式毆打，林因頭損傷而死亡，隨後在隔天被劉等人載往新社第七公墓棄屍。

林男屍體曝光後，台中檢警追查又是發現是另起「台版柬埔寨案」，由柯姓男子等16人的詐團吸收人頭帳戶，至少有15人被害，詐騙金額有8400萬元，其中林男被打死，涉案的劉姓男子等4人，被檢方依殺人、私行拘禁等罪起訴，由國民法官審理。

此起「台版柬埔寨案」從上月29日起，一連審理4天，陸續訊問涉案被告、證人、法醫師、被告家屬等證人，出庭作證，全案在今天下午5時30分審結，由國民法官宣判。

台中市劉姓男子等人涉在前年底持球棒、手銬等器械，虐死林姓男子後棄屍，檢警循線查緝涉案人到案，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人涉在前年底持球棒、手銬等器械，虐死林姓男子後棄屍，檢警循線查緝涉案人到案，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人涉在前年底持球棒、手銬等器械，虐死林姓男子後棄屍，檢警循線查緝涉案人到案，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人涉在前年底持球棒、手銬等器械，虐死林姓男子後棄屍，檢警循線查緝涉案人到案，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝

國民法官 柬埔寨 棄屍 檢察官 殺人 詐騙集團

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