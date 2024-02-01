出戰台版柬埔寨案 台中檢首見做3D圖、出「安妮」模擬

台中市劉姓男子等4人涉虐死林男棄屍案，被稱為「台版柬埔寨案」，由國民法官審理，因此案涉案被告有4人，各有不同犯罪情節，台中地檢署公訴檢察官團隊，首度向台中市消防局商借「安妮」的急救訓練人偶器材，由被告實施現場模擬，另外也針對死者傷勢，製作全人型及頭像的3D模型圖，讓國民法官能在短時間內，了解各個被告的犯行狀況，以及對死者造成的傷勢。

台中市劉姓男子等4人虐死林姓男子棄屍案，屬於台中國民法官審理的第5案，從上月29日馬拉松審理4天後，今天下午由國民法官審結宣判，此次公訴檢察官團隊由陳隆翔、張凱傑、林岳賢、陳宜君組成，向國民法官論告此案4名被告的罪責。

檢察官張凱傑說，因此案被告有4人，有不同分工、綽號，以及涉犯的犯行，加上詐騙集團的分工細膩，檢方團隊除了製作相關的綜合整理的投影片資料外，還輔以3D動畫繪製的全身模型、頭像模型，另外首度向台中市消防局借來緊急救護訓練的人偶「安妮」，在現場由被告等人模擬案發經過，讓國民法官更清楚，不同被告的犯案情節。

張凱傑說，當時參與犯行的有劉等5人（其中一名為少年，不在此次審理範圍），各有壓制、攻擊被害人的不同分工，以「安妮」扮演被害人，讓4名被告在法庭上模擬，能更快速讓國民法官瞭解當時狀況。

本案死者經法醫許倬憲的解剖勘驗，全身有多達43處的外傷，其中27處集中在頭、臉部，因法醫勘驗報告呈現的文字細節多，不容易讓國民法官在短時間內理解，負責製作投影片的檢察官林岳賢說，其在簡報內製作3D的全身人像及半身頭像，逐一標示位置與傷勢狀況，讓國民法官能「一目了然」。

檢方指出，此案林姓死者因賣人頭帳戶，在前年12月間，被劉姓男子等4人「強控（以手銬腳鐐等器械，控制人身自由）」在北屯區一棟民宅內，不過林因被帶往強控地點時，林被劉等人上器械控制時，有反抗動作，引來劉、鄭不滿，持手銬、球棒等凶器，將林打死。