直播主「戀愛攻勢」狂詐純情男70萬 連同經紀人一起被判刑

陳姓女子在某直播平台擔任直播主，與經紀人陳姓男子涉嫌分別透過通訊軟體結交2名男子，並以「想跟經紀公司解約需要錢」，誘使對方匯款數十萬元，2人匯款後察覺異狀，報警提告，案經起訴，士林地院審結依詐欺罪判陳女徒刑10月、陳男徒刑1年。

檢警調查，22歲陳女化名「陳喬安」擔任直播主，由24歲陳男擔任經紀人，2020年7月間，陳女透過交友軟體認識從事服務業的33歲張男，互交LINE好友後約會吃飯看電影，一個多月後互相確認為男女朋友關係，經紀人就以陳女帳號向張男佯稱「不滿經紀公司安排陪男客戶吃飯，想解約需要60萬元，已支付25萬元」，並出示經紀公司出具的收據，請求張男幫忙支付剩下的35萬元。

張男不疑有他，2020年9月15日匯出35萬元至指定帳戶，這筆金額款項後續被轉為直播平台會員點數，全數用來打賞陳女另一化名直播主「Amy」，陳女、經紀人陳男以此詐取高額賞金。

經紀人陳男食髓知味，2020年10月底又以陳女LINE帳號向張男佯稱，「我之前付的25萬元是向地下錢莊借來的，現在被逼支付5萬元利息，還差2萬4000元」，並出示與錢莊業者對話紀錄，張男見狀再次匯出2萬4000元。

另，陳女、經紀人陳男在與張男互動期間，同時以相同手法誘騙另名從事粗工的29歲陳男，陳女以「Amy」身分約出陳男，約會吃飯看電影後，稱願與陳男同居，2020年11月又向陳男稱「經紀公司安排與男客吃飯，不想去、想解約」、「先前已經以買手機名義向母親借2萬元」，請求陳男支付29萬元、提供二手I Phone X手機1支，詐財得手；陳女2人見有利可圖，後續又向陳男表示「急需資金創業做網購生意」，再詐得3萬6000元。

被騙的張男、陳男事後驚覺受騙，分別向台北市中山警分局報案提告，檢警介入後經紀人陳男對於犯行坦承不諱，但陳女否認詐欺犯行，稱不知張男有匯款，也沒有收到陳男錢才，只收取陳男提供的手機，後續也將手機交給經紀人，但檢方調查相關筆錄內容、通訊軟體對話紀錄、匯款紀錄等，又查明陳女通訊軟體實際操作人就是陳女，認定陳女涉案，偵結一併起訴。