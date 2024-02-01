男拒酒測遭處罰鍰死不繳 新竹分署扣押保單促其繳納

苗栗縣蘇姓男子因拒絕酒測遭監理機關裁罰36萬元，蘇逾期未繳款案件遭移送新竹分署執行，新竹分署扣押蘇存款未果，蘇名下也無財產，最後查出蘇有投保壽險，最後變扣押其保險契約終止後得領回的解約金，經保險公司核算約3萬餘元，蘇得知發現事態嚴重，才連忙請母親致電請求暫緩終止保單，並稱願意繳納與解約金相當的金額，其餘欠款辦理分期繳納。

新竹分署指出，由於蘇男名下無財產，但有投保壽險，最後依最高法院民事大法庭108年度台抗大字第897號裁定意旨，扣押其保險契約終止後得領回的解約金。蘇得知，立刻請其母致電到新竹分署，最後由蘇委由母親到場，經新竹分署承辦人解說法律效果後，其母稱願意繳納與解約金相當的金額，其餘欠款辦理分期繳納，希望別終止蘇的保險契約。

新竹分署審酌，蘇男名下無財產，經濟狀況不佳，而其保單是以醫療照護保障為主，並非投資儲蓄性質，經徵得移送機關同意，於蘇男繳納3萬餘元（與解約金相當），並辦妥分期手續後，撤銷扣押保單的執行命令。

新竹分署指出，針對交通監理機關移送執行的酒(毒)駕、拒絕酒測罰鍰案件，會持續辦理「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案執行」，期能透過對違法酒駕、拒絕酒測行為人財產之強制執行，發揮警惕作用，以遏止酒駕等違法行為發生。