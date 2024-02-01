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台版柬埔寨案馬拉松審4天...台中國民法官今天下午宣判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國民法官法庭。記者曾健祐／攝影
國民法官法庭。記者曾健祐／攝影
台中市劉姓男子等4人涉虐死林男棄屍案，被稱為「台版柬埔寨案」，由國民法官從上月29日開始審理，經4天的馬拉松式密集審理後，全案在今天上午進行科刑辯論。檢察官認為涉案被告4人有殺人不確定故意，建請國民法官從「中低刑度」開始量刑，量處12年至18年徒刑，被告律師則認為此案無殺人犯意，僅涉傷害致死罪，請求量刑7年至12年，審判長諭知國民法官將在評議後，於今天下午宣判。

公訴檢察官今天在科刑辯論時指出，此案4名被告的涉案情節有其輕重，但根據調查結果，認定被告4人有殺人不確定故意，雖然殺人罪的法定刑有到無期徒刑、死刑，但檢察官認為，此案的犯罪情節，未達量處無期徒刑、死刑等程度，然而被告4人心智成熟、身心健全，卻選擇加入詐騙集團，強控被害人，沒有值得同情之處。

檢方指出，被告4人涉犯殺人罪，量刑範圍可處10年1月至20年，但被告4人前科素行不良，甚至有短時間涉及詐欺等刑案後，又參與此起強控人頭帳戶的案件，沒有情堪憫恕之處，建請合議庭對被告等人，求處12年至18年徒刑。

此案4名被告委任的律師提到，此案被告等人沒有殺人犯意，部分被告曾是詐團詐騙的被害人，後來為了拿錢，才被迫參與其中，成為共犯，甚至部分被告沒有參與傷害、棄屍的犯行，請求合議庭從輕量刑，量刑範圍在7年至12年間。

檢方調查，林姓男子在前年12月7日因提供人頭帳戶，被劉姓男子等5人（其中一名為少年，另由少年法庭審理），帶回台中市北屯區瀋陽路的民宅，以抹布塞住嘴巴、矇住眼睛、手銬、腳鐐方式「強控」林男，因林抵抗、呼救，遭劉等人持手銬、棍棒、徒手等方式毆打，林因頭損傷而死亡，隨後在隔天被劉等人載往新社第七公墓棄屍。

林男屍體曝光後，台中檢警追查又是發現是另起「台版柬埔寨案」，由柯姓男子等16人的詐團吸收人頭帳戶，至少有15人被害，詐騙金額有8400萬元，其中林男被打死，涉案的劉姓男子等4人，被檢方依殺人、私行拘禁等罪起訴，由國民法官審理。

此起「台版柬埔寨案」從上月29日起，一連審理4天，陸續訊問涉案被告、證人、法醫師、被告家屬等證人，出庭作證，全案在今天下午5時30分審結，由國民法官宣判。

台中市劉姓男子等4人涉在前年底虐死林姓男子後，棄屍在新社第七公墓，全案由國民法官審理。圖／本報資料照
台中市劉姓男子等4人涉在前年底虐死林姓男子後，棄屍在新社第七公墓，全案由國民法官審理。圖／本報資料照

國民法官 殺人 詐騙集團

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