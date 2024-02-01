違反採購法...苗栗竹南鎮長方進興疑涉貪 檢諭知50萬交保
苗栗縣竹南鎮長方進興涉及違反貪汙治罪條例等案件，檢調人員昨天到竹南鎮公所及相關人員處所等地搜索，並傳喚方進興等共29人到案訊問，經漏夜偵詢，檢方今天上午以方進興涉嫌違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知以50萬元交保，其餘涉案人、證人都請回。
方進興上午未接電話，對此案尚未對外表達意見。
苗栗地檢署指出， 檢察官楊岳都偵辦竹南鎮長涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，昨天上午指揮法務部調查局苗栗縣調查站、中部機動工作站、新竹市調查站、新竹縣調查站、航業調查處台中調查站、彰化縣調查站、台中市調查處及台北市調查處，持苗栗地方法院核發的搜索票至竹南鎮公所、相關涉案人住處、疑似借牌投標廠商等18處地點執行搜索，並通知、傳喚方進興等共29人到案詢問。
檢方表示，今天上午8時許，經檢察官漏夜訊問後，以方進興涉嫌違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知50萬元交保，檢方仍將就案情尚未完全明朗部分縝密蒐證，以期毋枉毋縱。
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