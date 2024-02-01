違反採購法...苗栗竹南鎮長方進興疑涉貪 檢諭知50萬交保

位於台北市士林區的「台美診所」負責人兼醫師曾義良，涉嫌於2016年至2021年間，透過給予維他命等保健食品，或是每次換200元至300元為報酬，留下病患或遊民的健保卡，不實申報簡保醫療費，期間內領取保險費144萬元。台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺取財等罪嫌，起訴曾義良等19人，另6名涉案病患獲緩起訴處分。

2024-02-01 10:18