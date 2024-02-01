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滯欠千萬代清理費 台南工程行老闆只還9萬...被管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行官黃姿穎調查發現，顏男名下雖僅有1輛老舊轎車，但卻成立2家工程行。他於2021年11月間收受處分書後，自2家工程行的銀行存款帳戶中合計提領金額1千多萬元，卻未用來清償欠款。

經訊問顏男資金流向，他辯稱不清楚，要問他的太太；執行官訊問顏妻時，她則回覆用在清償貸款、支付生活費用等，但未合理說明未繳納欠費原因。

同時，執行官追出，顏男經營2家工程行於2021年至2022年間銷售額合計高達1千多萬元，顏男表示，營業額雖高，但要繳納貸款，惟未提出相關資料佐證。

顏男昨天經行政執行官通知到場說明，經訊問後，認定他符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，當場留置，並將他移送台南地院聲請管收。法官開庭審理後，昨天下午裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所。

台南 廢棄物 強制執行

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