北巿台美診所盜刷病患、遊民健保卡詐144萬健保費 北檢今起訴

健保卡登錄。示意圖。圖／聯合報系資料照片

位於台北市士林區的「台美診所」負責人兼醫師曾義良，涉嫌於2016年至2021年間，透過給予維他命等保健食品，或是每次換200元至300元為報酬，留下病患或遊民的健保卡，不實申報簡保醫療費，期間內領取保險費144萬元。台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺取財等罪嫌，起訴曾義良等19人，另6名涉案病患獲緩起訴處分。

全案源於，2016年至2021年間，82歲的曾義良與診所藥師陳維揚等人，為了取得較高額的健保給付，涉透過給予維他命等保健食品，或是每次200元至300元，向23名診所病患及遊民，共取得24張健保卡，病患將健保卡留在診所，登打病患健保資料後上傳，申報健保醫療費。

檢方查出，曾、陳取得健保卡後，由曾按月向健保署虛報醫療費用，期間內共領取不法144萬元。檢方認定，依涉嫌刑法第339條第1項詐欺取財等罪嫌起訴曾義良、陳維揚及17名病患，另外6名涉案病患因認罪，獲緩起訴處分，檢察官要求6人分別支付1萬及2萬元的緩起訴處分金、或接受法治教育8小時。