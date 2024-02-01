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利用遊民詐領健保費上百萬！北市診所負責人遭訴

中央社／ 台北1日電

台北市一家診所曾姓負責人涉嫌利用遊民及民眾的健保卡假造就醫紀錄，向中央健保署詐領健保費用上百萬元。台北地檢署今天依詐欺等罪起訴曾男等19人，並將6名病患緩起訴處分。

檢警調查，80多歲的曾姓診所負責人涉嫌假造遊民或一般民眾的就醫紀錄，未實際看診就刷健保卡，向健保署虛報診療費、藥費等健保補助，部分民眾將健保卡放在診所，診所即給予現金新台幣100元至400元、戒菸藥物、保健食品或免掛號費作為報酬。

檢警查出，曾男及陳姓藥師共蒐集到20多張健保卡，總計詐得144萬餘元。

台北地檢署今天依詐欺取財、偽造文書等罪起訴曾男、陳男及17名民眾。另有6名涉案民眾認罪，檢察官予以緩起訴1年處分。

健保卡 詐欺 遊民

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