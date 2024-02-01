快訊

蘋果遲遲造不出車 真的是因庫克找不到美國版余承東？

德國鐵路徵IT管理員要會「30年前遠古系統」 網嚇：難怪火車誤點、病毒也卡住

2年內首次！美3艘航母齊聚第一島鏈 加大威懾中國大陸和北韓

衝流量...直播猥褻男住民賺外快 台南女照服員判9月沒收1萬所得

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院審酌，李女為求網路直播流量及直播平台會員給予對價，竟對其任職照護中心內受其照護住民為猥褻行為牟利，嚴重侵害個人隱私及人性尊嚴，認她犯乘機猥褻罪處9月。圖／讀者提供
台南地院審酌，李女為求網路直播流量及直播平台會員給予對價，竟對其任職照護中心內受其照護住民為猥褻行為牟利，嚴重侵害個人隱私及人性尊嚴，認她犯乘機猥褻罪處9月。圖／讀者提供
台南某照護中心26歲李姓女照服員在UT網站兼差直播主賺外快，前年6月間在中心開直播，為腦病變住民打手槍，因而獲利約5千至1萬元，家屬得知後憤怒提告。李女辯稱有經對方同意，但住民受監護宣告，法官不採信，認她犯乘機猥褻罪處9月，未扣案所得1萬元沒收。

去年4月間，李女甫因開色情直播被訴，法官認她犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪處拘役50日，沒收所得25萬元；這次又被住民家屬告上法院，案發後她也丟了工作，還害該中心遭市府裁罰6萬元罰鍰，限期改善等處分。

檢警調查，李女明知該住民為腦病變患者且受禁治產宣告之人，竟意圖營利並供人觀覽，前年6月間凌晨利用其身體、精神障礙不知為抗拒情形下，在床位旁為他打手槍，並在付費會員均得觀覽直播內容的UT網站，公然直播其猥褻過程。

李女辯稱，事前有得對方同意。但住民為腦病變患者，對事情認知與是非判斷有明顯缺失，致不能為意思表示或受意思表示，法院並據此宣告他為受監護宣告之人，認她說詞不可採信。面對住民家屬提告，她也表達和解之意，但雙方並無共識。

她於偵查中供述，因本次直播猥褻行為獲利約5000元至1萬元。台南地院審理時，她說，他們是月結的，沒有辦法針對特定的直播內容做計算，她也不知道實際到底多少錢，1個月大概10萬元至10幾萬元。法官估算本案犯罪所得為1萬元。

台南地院審酌，李女因貪圖一己私利，為求網路直播流量及直播平台會員給予對價，竟對其任職照護中心內受其照護住民為猥褻行為，並將相關影像在網路上直播賺取獲利，所為嚴重侵害個人隱私及人性尊嚴。兼衡她犯後坦承犯行等一切情狀，認她犯乘機猥褻罪處9月，未扣案1萬元沒收，可上訴。

猥褻 直播主 網路直播

延伸閱讀

女直播主控性騷害勒令退伍 社會氛圍讓國軍求饒...真相大翻盤

國泰世華銀驅動「1234」策略 董座郭明鑑喊衝刺One Bank

遭Toyz直播嗆「破麻」 網紅雪碧赴北檢按鈴申告「一個都別想跑」

照服員涉施暴院生！4秒連踹4下腦出血亡 家屬痛心：活在地獄

相關新聞

長照悲歌！高雄重症婦殺死失智老父 二審法官也不忍...改判12年

高雄63歲吳姓女子去年6月10日下午和99歲父親爭吵，吳女竟持刀弒父後自殘，兩人送醫後父親身亡，吳女則撿回一命。高雄地院...

挪10億公款享超跑豪宅生活奢華 台中銀董座王貴鋒今晨交保變裝遮臉

上市銀行股台中商業銀行董事長王貴鋒，涉嫌在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾10億元租購供豪奢生活之用的超...

私接商演獲利逾2600萬 樂天女孩前經紀人裁定羈押

中華職棒樂天桃猿隊前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱遭檢舉安排旗下啦啦隊樂天女孩私接商演牟利，桃園地檢署前天指揮廉政署搜索，通...

台大醫師施庭芳內線買高端股票緩刑仍上訴 卻因這樣一直請假

食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧，洩密高端疫苗審查結果給妻子台大醫院醫師施庭芳，施婦問命理師後買入高端股票獲利15萬1千元。...

女直播主控性騷害勒令退伍 社會氛圍讓國軍求饒...真相大翻盤

朱姓職業軍人與黃姓女直播主唱KTV，事後黃女指控朱性騷擾，除了在直播平台上披露外，還向軍中長官投訴。朱因遭威脅，擔心長官...

滯欠千萬代清理費 台南工程行老闆只還9萬...被管收

台南60歲顏姓男子違規在七股堆置營建廢棄物，環保局依廢棄物清理法預估代履行清理費用達1256萬多元，因逾期未繳納，前年間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。