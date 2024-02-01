衝流量...直播猥褻男住民賺外快 台南女照服員判9月沒收1萬所得

台南地院審酌，李女為求網路直播流量及直播平台會員給予對價，竟對其任職照護中心內受其照護住民為猥褻行為牟利，嚴重侵害個人隱私及人性尊嚴，認她犯乘機猥褻罪處9月。圖／讀者提供 台南某照護中心26歲李姓女照服員在UT網站兼差直播主賺外快，前年6月間在中心開直播，為腦病變住民打手槍，因而獲利約5千至1萬元，家屬得知後憤怒提告。李女辯稱有經對方同意，但住民受監護宣告，法官不採信，認她犯乘機猥褻罪處9月，未扣案所得1萬元沒收。

去年4月間，李女甫因開色情直播被訴，法官認她犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪處拘役50日，沒收所得25萬元；這次又被住民家屬告上法院，案發後她也丟了工作，還害該中心遭市府裁罰6萬元罰鍰，限期改善等處分。

檢警調查，李女明知該住民為腦病變患者且受禁治產宣告之人，竟意圖營利並供人觀覽，前年6月間凌晨利用其身體、精神障礙不知為抗拒情形下，在床位旁為他打手槍，並在付費會員均得觀覽直播內容的UT網站，公然直播其猥褻過程。

李女辯稱，事前有得對方同意。但住民為腦病變患者，對事情認知與是非判斷有明顯缺失，致不能為意思表示或受意思表示，法院並據此宣告他為受監護宣告之人，認她說詞不可採信。面對住民家屬提告，她也表達和解之意，但雙方並無共識。

她於偵查中供述，因本次直播猥褻行為獲利約5000元至1萬元。台南地院審理時，她說，他們是月結的，沒有辦法針對特定的直播內容做計算，她也不知道實際到底多少錢，1個月大概10萬元至10幾萬元。法官估算本案犯罪所得為1萬元。

台南地院審酌，李女因貪圖一己私利，為求網路直播流量及直播平台會員給予對價，竟對其任職照護中心內受其照護住民為猥褻行為，並將相關影像在網路上直播賺取獲利，所為嚴重侵害個人隱私及人性尊嚴。兼衡她犯後坦承犯行等一切情狀，認她犯乘機猥褻罪處9月，未扣案1萬元沒收，可上訴。