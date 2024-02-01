長照悲歌！高雄重症婦殺死失智老父 二審法官也不忍...改判12年

高雄63歲患有多重疾病的吳姓婦人，殺死99歲失智父親，今被從輕改判12年。記者張議晨／翻攝 高雄63歲吳姓女子去年6月10日下午和99歲父親爭吵，吳女竟持刀弒父後自殘，兩人送醫後父親身亡，吳女則撿回一命。高雄地院依殺害直系尊親屬罪判吳女16年有期徒刑，今高雄高分院宣判，合議庭認為吳女本身患有身心疾病，還要照顧失智父親，積累壓力導致身心俱疲才痛下殺手，從輕改判12年，褫奪公權4年。

此案民事部分，吳女胞妹、胞弟曾對吳女提出民事求償748萬餘元，法官考量吳父已有99歲高齡，經計算後，高雄地院判吳女要賠償胞弟、胞妹共308萬元。

判決指出，吳女和父親同住，父女倆多年前曾生活細節發生爭執，一度被社會局列為關懷家庭，經社工介入輔導後，因父女關係穩定結案，案發前3年都未再接獲相關通報，沒料卻發生憾事。

雄院審理期間，吳女辯稱當天她服完安眠藥後就睡著，她是在睡著時被別人砍傷痛醒，沒多久就昏過去，沒看到父親被誰殺害。

但法官根據檢警勘驗結果，發現案發時吳女屋內並無第三人闖入跡象，另外，吳女是中低收入戶，經濟狀況不佳，難認第三人有為謀財入侵的動機。

高雄地院合議庭綜合相關事證，認定吳女持刀殺死父親，且在殺人後，吳女並未對父親做任何急救，導致父親大量出血死亡，並於審理期間，一再諉稱無印象、不清楚、不記得、睡著了，未能體會父親養育照顧之恩，反而殘忍弒父，依法判刑16年。

全案上訴二審後，高雄高分院合議庭認為一審徒刑偏重，考量吳女為中低收入戶，經濟狀況不佳，且罹患雙相情緒障礙症多年，近10年因疾病纏身，幾已無法視物，身體狀況不佳，家中經濟困窘，在自身需人照料情況下，又要獨自與高齡且有失智症狀老父共同生活，又缺乏社會資源挹注，其長期累積壓力不言可喻。

合議庭認為，案發前吳女雖曾試圖將父親送往榮譽之家照護，然因父親不願離家，她陷入此長照困境無法自拔，其身心之煎熬、痛苦，非身歷其中之人實難以體會，綜合她家庭狀況，若維持16年徒刑，不符合罪刑相當原則，撤銷改判為有期徒刑12年。可上訴。

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