影／高雄移工放假好友小酌臉紅紅 警法眼攔下成酒駕現行犯

警方對面帶酒容騎車的移工酒測。記者古和純／翻攝 高雄沙姓、連姓2泰籍移工上周日一同在燕巢區中安路上騎乘電動二輪車，由於兩人行車搖晃且有酒容，遭巡警攔查，過程中，兩人因中文生疏，時而手勢比畫，由於，兩人坦言「喝一點點」酒，經酒測，沙男酒測值超標，當場因觸犯公共危險罪，被依現行犯逮捕送辦。

岡山分局鳳雄派出所於周日下午3時許，執行取締違規勤務，在燕巢區中安路段發現40歲沙姓、49歲連姓兩移工疑似酒駕，經酒測，連男酒測值沒有超標，但他同行好友沙男的酒測值，遠超過法定標準值，當場成了現行犯。

沙男一知道自己酒測值超標闖禍後，坦承前一晚在宿舍喝酒，而騎車前還喝了啤酒，導致酒測值超標許多；由於，沙男觸犯我國法令，除罰金得繳，恐將面臨聘僱許可被廢止，限令出境，未來將不得再入境工作。

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