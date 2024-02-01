男追求新竹護理師死纏爛打 遭婉拒還去醫院投訴遭判拘

新竹一間醫院的陳姓護理師玩網路交友，認識一名36歲吳姓男子，結果竟是一連串惡夢的開始。吳男心儀陳女，不但死纏爛打，還跑到陳女工作的醫院送花、蛋糕，甚至LINE對方「我會去診間一間一間看，之後把東西丟著就會走了，跟妳告知」，陳不堪其擾拒絕吳，豈料吳竟向醫院投訴，指陳服務態度不佳。新竹地院審理終結，吳被依跟蹤騷擾罪判拘役50日。

判決書指出，陳女與吳男為網路社交軟體認識的朋友，吳男為追求陳女，去年起開始死纏爛打，先跑去陳女工作的醫院送花束及蛋糕，同年6月27日，吳用LINE向陳女傳送訊息，上面寫「我後天會去台大我會看診間一間一間看，之後我把東西丟著我就會走了，跟妳告知」。

陳女不堪其擾，拒絕吳男的追求，但吳竟然又用LINE傳訊給對方，並附上自己向陳女工作的醫院投訴截圖照，內容為「陳女於去年6月12日在醫院服務態度不佳」。陳女認為，吳男的行為已讓她心生畏怖，足以影響日常生活及社交活動，因此向警方報案提告跟騷法。