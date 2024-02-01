挪10億公款享超跑豪宅生活奢華 台中銀董座王貴鋒今晨交保變裝遮臉

台中銀董事長王貴鋒（中，戴帽者）以1500萬交保後，換裝面帶微笑從法院離開未發一語。記者蔣永佑／攝影 上市銀行股台中商業銀行董事長王貴鋒，涉嫌在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾10億元租購供豪奢生活之用的超跑、豪車、豪宅招待所及私人飛機。新北地檢署原聲押王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿及租賃業者、極速超跑集團周哲男，法院裁定3人各以1500萬、300萬、800萬交保，王貴鋒辦保後刻意換裝，戴上帽子、口罩離開法院。

歷經長達8小時的羈押庭，新北地院法官最後裁定3人交保，王貴鋒親友立刻拖著裝滿現金的行李箱辦保，賴女稍後也完成辦保，周男則因現金送來較晚，成為最後辦保的一位。王、賴兩人離去前，得知媒體在外等候，還特意換掉一身舊衣服，戴上帽子、口罩遮掩容貌才由親友陪同離去，兩人未發一語。

檢調掌握，王貴鋒身為台中銀負責人及該銀行100%持股子公司台中銀保經公司前負責人，於台中銀保經負責人任內，將董事長核決權限提高至1億元，接著自2014年起，共同以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購上述豪車、超跑、龐巴迪Challenger 350型私人飛機，公器私用供私人日常生活使用，或帶親友搭機出遊。