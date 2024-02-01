男護理師佯遭女同事附身替公車司機口交改運 害崩潰花270萬和解

洪姓男護理師因通勤結識公車司機，他假借介紹范姓女同事給司機，分飾兩角，冒范女名義與司機互動。假冒范女的洪稱是靈媒乾女兒，指示要讓「洪」聞龜頭、喝精液才能改運；司機照辦，與洪互食精液、指插肛門，直到范女現身才知上當。一審依強制性交罪判洪5年刑，依個資法判6月得易科罰金之刑，台灣高等法院昨改判並宣告緩刑。

因洪與司機以270萬元和解，高院就強制性交部分改判2年徒刑，個資法部分減為4月得易科罰金之刑，皆緩刑5年。

受害的公車司機表示，洪姓護理師一開始說要介紹醫院女同事給他認識，一開始由洪當中間人，2019年7月初加了「假帳號」為好友，雙方互稱男女朋友。

司機說，從未懷疑臉書上「范女」的身分，但因洪說不可以隨便去醫院，因此都透過通訊軟體聊天。假帳號聲稱是靈媒阿婆的乾女兒，對方告訴司機「運勢不好」，必須要依照她的指示才能改運，因此他拍攝了陰毛、腋毛和下體的照片傳送給對方。

司機表示，女友指示要讓洪姓護理師聞他的體毛和下體，並手淫、射精給洪喝才能改運，他因信任女方，無法拒絕。假帳號指示要以洪當「五芒星點的頂」，以洪的眼睛當作起始，司機必須對著洪手淫，然後由洪的眼睛連結到司機的龜頭、趾頭、臀部、頭部，形成「五芒星」，並指定兩人分別喝尿液與精液。

2019年7月5日至同年月10日間，司機與洪開始互相洗澡、聞體毛、吞食精液，期間「假帳號」還宣稱要借洪的身軀附身，幫司機「檢查全身」，結果卻是洪用手指插入司機的肛門，並口含他的生殖器。司機曾向假帳號反應不願意和洪猥褻，但對方說如不照辦，先前的儀式前功盡棄，還會「被第三世界吃掉」招來厄運，讓他害怕。

後來因范女與司機聯繫，司機才知道帳號的使用者不是范女，且范女已經有男友。

洪姓男子則反咬說是司機哀求想改運，他才配合猥褻、性交。北院認為若洪真是遭強迫，怎會連續5天都和司機碰面、接觸並繼續猥褻、性交？且洪原本不承認，拖到案發後9個月才改口遭強迫，不採信他的證詞。

北院認為洪為了滿足性慾，創設假帳號、佯裝女同事與公車司機交往，並利用被害人自認運勢低落之際假藉附身來改運，讓被害人不得已與他性交，造成難以磨滅的心理陰影，依法量刑。