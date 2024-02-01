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女直播主控性騷害勒令退伍 社會氛圍讓國軍求饒...真相大翻盤

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

朱姓職業軍人與黃姓女直播主唱KTV，事後黃女指控朱性騷擾，除了在直播平台上披露外，還向軍中長官投訴。朱因遭威脅，擔心長官也遭連坐「打擊國軍士氣」，雖自認未猥褻仍先簽下51萬元和解書，但黃女仍「大放送」，朱被勒令退伍。朱提確認債權不存在訴訟一審勝訴，台灣高等法院認定黃女遭性騷有疑義，駁回她上訴確定。

朱姓男子2020年2月8日晚間和黃姓女直播主到新北市唱歌，期間雙方相互牽手、摟腰，同年3月3日至8日，黃女打電話指責朱對她毛手毛腳，害她得憂鬱症，撂話將在個人直播平台上揭露，並向朱的長官投訴。

朱說，身為軍人，知道黃女一向軍方申訴，不管事實真相如何，必定拖累長官，而依照現今社會氛圍，常常在真相未明之前未審先判，無限上綱的結果必是打擊國軍士氣。因遭威脅、朱求饒，雙方於3月11日到新北法院所屬民間公證人的事務所簽立和解。

但在簽立和解後，黃女仍於13日直播時講述這件事，並於4月10日向國防部民意信箱投訴，朱遭記大過懲處，國防部陸軍司令部勒令退伍。4月22日，朱寄存證信函向黃女表示是因被脅迫、詐欺才簽和解書，主張和解自始無效，他可以請求確認和解的51萬債權不存在，並要求返還2萬5500元第一期款。

刑事部分，台中地檢署調查朱是否涉及妨害性自主，偵結後處分不起訴。黃女聲稱「民事判決不受刑事判決的認定拘束」，解釋因第一次遇到被玩家性騷擾，一時不知如何處理，只好如同往日般與朱互動；「直播主的工作需要贊助」，因此沒在第一時間討公道，所以她表面上維持友好，沒有馬上要求朱道歉賠償。

新北地院民事庭審理發現，黃女在和解書、公證書與檢方偵訊筆錄說的時間、地點都不一樣，所謂的牽手、摟抱等強制猥褻、性騷擾說法都無說服力。一審認定和解經合法撤銷，朱請求確認51萬債權不存在有據。

黃女不甘心輸了訴訟還得吐出2萬5500元，上訴高院。高院認為，如果黃女真的遭侵犯，卻在事後頻繁與朱聯繫、相互噓寒問暖，且多次以LINE通話聊天，她且連兩天分別聊了1小時34分鐘、1小時29分鐘，難認遭性騷擾。

高院指出，朱想保住飯碗、不願部隊知道，黃女也同意，因此才簽立和解書，但才簽2天，黃女就在直播上公開和解書，分明是說謊。高院認定朱是遭黃女詐欺才簽和解書，撤銷和解有依據，駁回黃女上訴確定。

朱姓職業軍人遭黃姓女直播主指控性騷擾，朱被逼簽下51萬和解金，但黃女卻拿和解書「大放送」，朱遭國防部陸軍司令部勒令退伍，但台中地檢署查無妨害性自主情事。民事部分，法院也認定朱是遭詐欺、脅迫簽和解，確認認債權不存在。示意圖。圖／聯合報系資料照片
朱姓職業軍人遭黃姓女直播主指控性騷擾，朱被逼簽下51萬和解金，但黃女卻拿和解書「大放送」，朱遭國防部陸軍司令部勒令退伍，但台中地檢署查無妨害性自主情事。民事部分，法院也認定朱是遭詐欺、脅迫簽和解，確認認債權不存在。示意圖。圖／聯合報系資料照片

直播主 性騷擾

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