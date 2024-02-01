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李全教被控選舉公報刊假學歷 高雄高等行政法院這樣說

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

台南前議長李全教參選立委被指「假博士」。本報資料照
台南前議長李全教參選立委被指「假博士」。本報資料照
台南立委候選人劉清田指控對手李全教學歷造假，四度在選舉公報上刊登「美國管理學博士」內容不實，向高雄高等行政法院提告，請求李應召開記者會，對外說明清楚、還原真相；近日判決出爐，合議庭指出，依選罷法，劉頂多建議、促請李注意而已，判劉敗訴。

2024立委選舉雖已落幕，但相關選舉的訴訟案件，仍如火如荼審理中；其中，台南區域立委部分，以司法改革黨參選落敗的劉清田指控，李全教於2001年、2004年、2012年及2014年選舉公報上刊登不實學歷，要求李召開記者會對外說明。

對此，李全教反擊，劉清田所提的訴訟，並未具體說明有何公法上請求權的基礎，況且，劉所述4次選舉公報，均已辦理完畢，迄今逾20年，甚至該4次選舉當選人的任期全都結束，劉提吿並無實質意義。

經查，選舉公報刊行目的，為提供選舉人認識全體候選人的文宣媒介，屬提供選舉資訊，且依現行選罷法第47條規定，人民並無向請求選委會一定行為或不行為的公法上請求權。

法院認為，劉並無公法上所賦予的請求權，至多可建議或促請李全教注意而已。本案依行政訴訟法第107條第3項規定，不經言詞辯論，逕以判決駁回。

2024立委選舉 李全教 選罷法

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